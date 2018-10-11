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"Hayatım Eğitim" ile kız çocuklarına destek olacak

Bu yıl 50. yaşını kutlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel’in otobiyografi türünde yazdığı ‘Hayatım Eğitim’ kitabı, okuyucuyu sosyal sorumluluk projesine dahil ediyor. Geliri, kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak olan kitap, raflarda yerini aldı.

"Hayatım Eğitim" ile kız çocuklarına destek olacak

Bu yıl 50. yaşını kutlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel’in otobiyografi türünde yazdığı ‘Hayatım Eğitim’ kitabı, okuyucuyu sosyal sorumluluk projesine dahil ediyor. Geliri, kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak olan kitap, raflarda yerini aldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:19
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"Hayatım Eğitim" ile kız çocuklarına destek olacak

Dünya çapında eğitime sağladığı katkılardan dolayı, 2014 yılında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından “Küresel Eğitime Katkı Ödülü” alarak, dünyada bu dalda ödül alan ilk Türk isim olan Enver Yücel’in, anılarını topladığı ‘Hayatım Eğitim’ kitabı, satışa çıktı.

Yücel’in İlkokul hayatından, Haydarpaşa Lisesi’ne ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’na kadar uzanan zorlu yolculuğunu anlattığı ‘Hayatım Eğitim’ kitabının geliri, kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak. Kitap bu anlamda, okuyucuyu sosyal sorumluluk projesine de dahil etmiş olacak. Kadınların toplumun her alanına katkı sunduklarını belirten BUEK Başkanı Enver Yücel, “Kız çocuklarımızın hak ettikleri eğitimi almalarının, kadınlarımıza çağın gerektirdiği tüm görevleri üstlenmeleri ve başarmaları için ışık dolu yollar açacağına inanıyorum. Bu inançla, bir sosyal sorumluluk projesi olarak kitabım ‘Hayatım Eğitim’in bütün gelirinin kızlarımızın eğitiminde kullanılmasına karar verdim. Bu gelirin, eğitim basamaklarında kızlarımıza fırsatlar ve olanaklar oluşturacağını bilmek, mutluluk verici” dedi.

Haber : Funda Akosman Erman

Önce Vatan Gazetesi

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Bahçeşehir Uğur Eğitim KurumlarıHayatım EğitimEnver YücelKız çocuklarına Destek
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