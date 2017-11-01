5 Kasım günü 21:00’da Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde sevilen müzisyen Sinan Güleryüz’ün “Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği” için sahne alacağı gecede elde edilen tüm gelir değerli sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi için bağışlanacaktır.

Yaşamın yanında olmak güzeldir, siz de bir bilet alarak değerli dostlarımız için destek verebilirsiniz.

Değerli oyuncu Özge Özder, Aslı Tandoğan ve Ayça Varlıer’in öncülüğünde kurulan “Bana Göz kulak Ol” Derneği’nin değerli dostlarımız için bugün kadar yapmış oldukları tüm etkinlik ve detaylara banagozkulakol.com/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hayat paylaşınca güzel…