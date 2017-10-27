Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri anısına levha

İSTANBUL - Hattat Hüseyin Kutlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına "Cennet Kapısı" tasviriyle hazırladığı levha, şehitlerin ailelerine hediye edilecek.

Kapı şeklindeki levha tasarımı, bu yıl açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası girişindeki Şehitler Makamı'nda yer alan tüm yazıların bir arada toplanması fikrinden doğdu.

Hattat Hüseyin Kutlu tarafından "cennet kapısı" tasviriyle tasarlanan levhada, Şehitler Makamı'ndaki hat yazıları yer alıyor.

Kutlu'nun, 15 Temmuz şehitlerini eserinde ölümsüzleştirdiği hat levhaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şehit ailelerine takdim edilecek.

"İsimlerini ebedileştirmek istedim"

Hattat Hüseyin Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 249 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz'un, herkes gibi kendisini de çok etkilediğini belirtti.

O gün askerlerin, polislerin ve vatandaşların, yurdu için şehit düştüğünü dile getiren Kutlu, "Biz onlara minnettarız, onlara borçluyuz. Bizim için can verdiler. Onların isimlerini ebedileştirmek istedim." dedi.

Kapı şeklindeki levha üzerine şehitlerin Allah katında değerlerini ifade eden ayetleri yazdığını anlatan Kutlu, kapının üst kısmındaki kitabede ise Mehmet Akif Ersoy'un "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?/Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" dizelerine yer verdiğini aktardı.

Anadolu topraklarının vatan edinilebilmesi için çok şehit verildiğini hatırlatan Kutlu, bunun iyi idrak edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kutlu, "Malazgirt'ten beri her tarafı şehit kanlarıyla suladık. Bunlara karşı duyarsız kalmamız mümkün değil. Onun için 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini, hem bir sanat eseri olsun köşeye atılmasın hem de insanlar itibar etsin diye tek tek hat ve tezhip sanatının özelliklerini vesile kılarak yazdım." diye konuştu.

Kapının tacına Bakara Suresi'nin "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız." ayeti ile farklı ayetlerden alınan "Şu Adn cennetleridir. Ebediyen giriniz oraya." ibaresini yazdığını belirten Kutlu, "Şehitlerimizi, isimlerini temsilen o kapıdan cennet bahçelerine uğurluyoruz hissiyatıyla yazdım bu yazıyı." ifadelerini kullandı.

Hilal ve yıldızın anlamı

Hüseyin Kutlu, kapının üst kısmında bir hilal ve yıldızın yer aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Hilalin içinde Kelime-i Tevhid yazıyor. Yani 'Bu şehitler hiç kimsenin önünde eğilmediler, hiç kimseye kul olmadılar, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmezler.' Hilal onu temsil ediyor aslında. Hilal, bu harflerle yazıldığı zaman tersinden lale okunur. Onun için süsleme sanatlarında da ters lale hilali temsil eder. Aynı zamanda Allah lafzı ile hilal ve lale kelimelerinin harfleri aynıdır. Bunların rakamsal karşılığı 66'dır. Eskiden halk arasında '66'ya bağladım' derlerdi. Bu genelde anlamı bilinmeden söyleniyor. 66 aslında ismi celalin, hilalin rakamsal karşılığıdır.

Yıldızın üzerinde ise Muhammed ismi var. Muhammed ismi beş köşelidir. İkisinin ortasında da kırmızı mürekkeple yazılan Hüveş Şehid, Allah'ın 99 isminden iki tanesidir. Esma-i Hüsna'dan özellikle Hüve ve Şehid isimlerini seçtik. Hem kompozisyon oluşturmak hem de bir anlam yüklemek için yazdık. Levhadaki kutucuklar içinde ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yer alıyor."

Hattat Hüseyin Kutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz şehitlerini temsilen 2 metre 50 santimetre ebatlarındaki bu kapı levhadan hediye ettiğini kaydetti.