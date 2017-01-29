Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83827
ALTIN
148.356
DOLAR
3.8623
STERLIN
4.8682
EURO
4.1287
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman
Kayseri’ye YHT müjdesi
Kayseri’ye YHT müjdesi
Cep telefonu kan tahlili yapabilecek
SON DAKİKA
"Deneylerde başarı sağlandı"
Haftanın programı açıklandı
Haftanın programı açıklandı
Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını yemliyorlar
Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını...

Hatice Opak Bilgin’den resim sergisi

‘Kelimelerim ve renklerim’ sergisi açıldı

Hatice Opak Bilgin’den resim sergisi

‘Kelimelerim ve renklerim’ sergisi açıldı

29 Ocak 2017 Pazar 19:12
60 Okunma
Hatice Opak Bilgin’den resim sergisi

İSTANBUL - Gazetemiz yazarlarından Gazeteci Yazar Hatice Opak Bilgin, İstanbul Çemberlitaş Basın Müzesinde 16.01.2017-03.02.2017 tarihleri arasında “KELİMELERİM VE RENKLERİM” adlı kişisel resim sergisi açtı. 

Gazetemiz yazarlarından Gazeteci Yazar Hatice Opak Bilginİstanbul Çemberlitaş Basın Müzesinde 16.01.2017-03.02.2017 tarihleri arasında “KELİMELERİM VE RENKLERİM” adlı kişisel resim sergisi açtı. Akrilik, karakalem ve yağlıboya tablolardan oluşan sergide 2017 Ocak ayında piyasaya çıkan “HAYATI ANLAMLI KILANLAR” röportaj kitabının da tanıtımı yapıldı. Hayatı Anlamlı Kılanlar yazarın 8. Kitabı olmaktadır. Kitapta kendii mesleki çalışmalarında başarılı işlere imza atan edebiyatçı sanatçılarla, toplum öncüleriyle yapılan, bir kısmı günlük gazetede yayınlanan röportajlardan oluşuyor. Röportaj yapılanların hepsini yakından tanımıyor olsak da okur mutlaka yakından tanıdığı tarihsel kişiliklerle sedebiyatçı ve sanatçılarla karşılaşacak bilgisini tazeleyecek ya da bu klişiliklerin bilmediği özelliklerini tanıma fırsatı bulacaktır. Kısaca kitap içimizden birilerini, ama başarılı işlere imza atan toplum önderlerinin bir tablosunu sunuyor. Gazeteci – yazar – ressam Hatice Opak Bilgin resim sergisinde 8. Kitabıyla birlikte diğer kitaplarını da imzaladı. Diğer kitapları.

1-SANA SEVGİMİ YOLLADIM (ŞİİR)

2-SEVGİYE PENCERE AÇTIM (ŞİİR)

3-HAYATIN İÇİNDEKİLER (ÖYKÜ)

4-ÜNLÜLERİN AĞZINDAN KENDİLERİ (RÖPORTAJ)

5-MÜCEVHER IŞILTISI (ROMAN)

6-TARİH VE KÜLTÜR ZENGİNLİĞİMİZ MÜZELER (ARAŞTIRMA)

7-BANA DÜŞLERİNİ ANLAT (ÖYKÜ)

8-HAYATI ANLAMLI KILANLAR (RÖPORTAJ)

Hatice Opak Bilgin’in 1 yaşını dolduran ikiz kızları Eda Nur Bilgin ve Seda Nur Bilgin’in doğum günleri de basın müzesinde ressamlar ve misafirlerin arasında kutlandı. 

Karma Resim Sergisi

Gazetemiz yazarlarından Gazeteci -yazar –ressam Hatice Opak Bilgin’in kişisel resim sergisi açtığı İstanbul Çemberlitaş Basın Müzesinde diğer salonda 11 ressamın katıldığı karma resim sergisi bulunmaktadır. 16.01.2017-03.02.2017 tarihleri arasında açık kalacak Hayallerden Tuvale resim sergisine katılan sanatçılar .

BAHRİYE BULUT, GÜLSEN REMZİYE TURAN, HANİFE EKEN, LALE İME, NUR CAKO, NESLİ TÜRKYILMAZ, NEVİN ŞEN, NURAN TOPÇU, NURAY ÇAKAR, NURCAN DERYA, ÜLKER EROĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hatice Opak BilginResim Sergisiçemberlitaş Basın Müzesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Ala Kilim' kültürü yaşatılıyor
‘Ala Kilim' kültürü yaşatılıyor
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi
Rotterdam Film Festivali'nde 2 Türk filmi
Yılın En Başarılıları 1. TBB Basın Başarı Ödülleri Töreni’nde Buluştu!
Yılın En Başarılıları 1. TBB Basın Başarı Ödülleri Töreni’nde Buluştu!
Daktilo sevdasından koleksiyoner oldu
Daktilo sevdasından koleksiyoner oldu
Kapadokya'daki müzeleri 1 milyon 493 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'daki müzeleri 1 milyon 493 bin turist ziyaret etti
'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'
'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ