Hatice Opak Bilgin’den resim sergisi

İSTANBUL - Gazetemiz yazarlarından Gazeteci Yazar Hatice Opak Bilgin, İstanbul Çemberlitaş Basın Müzesinde 16.01.2017-03.02.2017 tarihleri arasında “KELİMELERİM VE RENKLERİM” adlı kişisel resim sergisi açtı.

Gazetemiz yazarlarından Gazeteci Yazar Hatice Opak Bilginİstanbul Çemberlitaş Basın Müzesinde 16.01.2017-03.02.2017 tarihleri arasında “KELİMELERİM VE RENKLERİM” adlı kişisel resim sergisi açtı. Akrilik, karakalem ve yağlıboya tablolardan oluşan sergide 2017 Ocak ayında piyasaya çıkan “HAYATI ANLAMLI KILANLAR” röportaj kitabının da tanıtımı yapıldı. Hayatı Anlamlı Kılanlar yazarın 8. Kitabı olmaktadır. Kitapta kendii mesleki çalışmalarında başarılı işlere imza atan edebiyatçı sanatçılarla, toplum öncüleriyle yapılan, bir kısmı günlük gazetede yayınlanan röportajlardan oluşuyor. Röportaj yapılanların hepsini yakından tanımıyor olsak da okur mutlaka yakından tanıdığı tarihsel kişiliklerle sedebiyatçı ve sanatçılarla karşılaşacak bilgisini tazeleyecek ya da bu klişiliklerin bilmediği özelliklerini tanıma fırsatı bulacaktır. Kısaca kitap içimizden birilerini, ama başarılı işlere imza atan toplum önderlerinin bir tablosunu sunuyor. Gazeteci – yazar – ressam Hatice Opak Bilgin resim sergisinde 8. Kitabıyla birlikte diğer kitaplarını da imzaladı. Diğer kitapları.

1-SANA SEVGİMİ YOLLADIM (ŞİİR)

2-SEVGİYE PENCERE AÇTIM (ŞİİR)

3-HAYATIN İÇİNDEKİLER (ÖYKÜ)

4-ÜNLÜLERİN AĞZINDAN KENDİLERİ (RÖPORTAJ)

5-MÜCEVHER IŞILTISI (ROMAN)

6-TARİH VE KÜLTÜR ZENGİNLİĞİMİZ MÜZELER (ARAŞTIRMA)

7-BANA DÜŞLERİNİ ANLAT (ÖYKÜ)

8-HAYATI ANLAMLI KILANLAR (RÖPORTAJ)

Hatice Opak Bilgin’in 1 yaşını dolduran ikiz kızları Eda Nur Bilgin ve Seda Nur Bilgin’in doğum günleri de basın müzesinde ressamlar ve misafirlerin arasında kutlandı.

Karma Resim Sergisi

Gazetemiz yazarlarından Gazeteci -yazar –ressam Hatice Opak Bilgin’in kişisel resim sergisi açtığı İstanbul Çemberlitaş Basın Müzesinde diğer salonda 11 ressamın katıldığı karma resim sergisi bulunmaktadır. 16.01.2017-03.02.2017 tarihleri arasında açık kalacak Hayallerden Tuvale resim sergisine katılan sanatçılar .

BAHRİYE BULUT, GÜLSEN REMZİYE TURAN, HANİFE EKEN, LALE İME, NUR CAKO, NESLİ TÜRKYILMAZ, NEVİN ŞEN, NURAN TOPÇU, NURAY ÇAKAR, NURCAN DERYA, ÜLKER EROĞLU