Hatay'da gastronomiyle deniz turizmi birleşecek

HATAY - Yöresel yemekler denildiğinde ilk akla gelen yerlerden Hatay, sahil ilçesi Arsuz'un turizm pastasından aldığı payı artırarak bu alanda da iddialı olmak istiyor.



İçli köfte, humus, künefe, katıklı ekmek, Belen tavası gibi birbirinden lezzetli yemek ve tatların adresi olan Hatay, mutfağıyla yerli ve yabancı çok sayıda turisti kente çekiyor.



Kent, inanç turizm açısından da zenginlikler barındırıyor. Bu alanlarda önemli bir pozisyonda bulunan Hatay, deniz turizmi açısından da öne çıkmayı hedefliyor. Kentin bu hedefindeki en önemli kozu ise Arsuz ilçesi.



Doğal güzellikleri ve kumsalıyla dikkati çeken ilçe, gezi tekneleriyle kısa turların yapılabildiği Arsuz Çayı ile de konuklarına güzel bir tatil imkanı sunuyor.



Her bütçeye uygun otelleri, pansiyonları ve lokantalarıyla her geçen gün adından daha da çok söz ettiren Arsuz'un turizmden hak ettiğini alabilmesi için de yetkililer kolları sıvadı.



Sahil her gün temizleniyor



Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'da deniz turizmi denildiğinde akla gelen ilk yerin Arsuz olduğunu söyledi.



İlçenin sahilini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini aktaran Culha, kentin gastronomi (hoş ve lezzetli mutfak) ve inanç turizmine ek olarak deniziyle de anılması hedeflediklerini ifade etti.



Culha, yatırımları da bu hedef doğrultusunda yaptıklarını anlatarak, ilk olarak altyapı ve çevre düzenlemesine ağrılık verdiklerini, 16 personelin de her gün sahili temizlediğini söyledi.



Arsuz Çayı'nın da daha etkin kullanılması için çalıştıklarını aktaran Culha, "Amacımız, gezi teknelerinin yer aldığı bu çayı daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturup tatilcilerin ilgi odağı haline getirmek, Arsuz’un güzelliklerini ortaya çıkarmak ve bu güzellikleri turistlere sunmak'' dedi.



Culha, bu sezon ilçeye gelen turist sayısında artış sağlayarak hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir mesafeyi katetmek istediklerini sözlerine ekledi.