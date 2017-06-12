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Hatay Arkeoloji Müzesi 'en büyük' olma yolunda

Hatay Arkeoloji Müzesi, çalışmaları sona yaklaşan ikinci etabının da tamamlanmasıyla "Dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müze" unvanını almayı hedefliyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi 'en büyük' olma yolunda

Hatay Arkeoloji Müzesi, çalışmaları sona yaklaşan ikinci etabının da tamamlanmasıyla "Dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müze" unvanını almayı hedefliyor.

12 Haziran 2017 Pazartesi 12:27
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Hatay Arkeoloji Müzesi 'en büyük' olma yolunda

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'daki kazılarda ortaya çıkarılan mozaikten sikkeye, pişmiş toprak kaplardan ünik eserlere kadar kentteki zenginliğin yansıtıldığı Hatay Arkeoloji Müzesi, yerli ve yabancı misafirlerin ziyaret ettiği en önemli yerlerin başında geliyor.

Samandağ ilçesindeki Üçağızlı Mağarası'nda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerle günümüzden 43 bin yıl öncesinden insanın öyküsünün farklı teknolojik yöntemlerle anlatıldığı ve adeta geçmişe yolculuk yapılan müzenin ikinci etabının tamamlanıp ziyarete açılması için çalışmalar sürüyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, yaptığı açıklamada, 2014 yılının aralık ayında bir bölümü açılan müzenin ikinci etabının da bu yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yaklaşık 53 bin dönüm arazi üzerine kurulu olan müzenin 33 bin metrekare kapalı alanının bulunduğunu ve bunun 11 bin 700 metrekaresinin sergi salonu olduğunu ifade eden Sezgin, şu an 5 bin metrekarenin ziyaretçiler tarafından gezilebildiğini söyledi.

Ziyarete açık olan bölümde medeniyetlere ev sahipliği yapmış Hatay'daki kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve birçoğu ünik olan eserlerin ve birbirinden güzel mozaiklerin yer aldığını vurgulayan Sezgin, şöyle devam etti:

"Daha önce yer sıkıntısı nedeniyle eserlerimizin birçoğunu sergileyemiyorduk. Bu müze açılında eserlerimiz daha güzel ortamda ziyaretçilere açıldı. Müzemizin ikinci etabında çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hatay Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etabı da bittiğinde burası dünyada mozaik koleksiyonunun sergilendiği en büyük müze olacak. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare mozaik sergilendiğinde biz bu unvanı almış olacağız."

AA

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