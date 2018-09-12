Hasankeyf'te İmam Abdullah Zaviyesi'nin minaresi de taşındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ilısu Barajı göl alanındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe bölümünün ardından minaresi de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan tarihi eserlerin taşınma çalışmaları sürüyor.

540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin nakledilmesinin ardından bugün de İmam Abdullah Zaviyesinin minare bölümü taşındı. 400 ton ağırlığındaki minare saat 07.00'de modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi, yaklaşık 2 bin 400 metre uzaklıktaki yeni yerine nakledildi.

Öte yandan, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven gazetecilere, önceki gün İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe kısmının taşındığını anımsatarak, bugünkü çalışmayla da zaviyenin minaresinin nakledildiğini aktardı.

Bugüne kadar 4 eserin taşındığını vurgulayan Baygüven, "İmam Abdullah Zaviyesi de bu hafta itibariyle tamamlandı. Geriye sadece eyvan bölümü kaldı. O da orta kapı ile beraber bu ayın sonunda yeni yerine taşınmış olacak." dedi.

Baygüven, eski Hasankeyf'te kalan eserlerin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Koç Süleyman ve Kızlar camileri ile Er Rızık minaresi, Orta Kapı ve Bal Döken Türbesi'nin de nakledilmesiyle artık taşınma işlemleri de sona erecek. Devletimiz taşımayla tarihe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. İnşallah artık gelen misafirler eski Hasankeyf'teki tarihi eserleri de yeni Hasankeyf'te görmüş olacak."