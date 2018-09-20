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Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında baraj gölü sahasında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan eserlerin sergileneceği Hasankeyf Müzesinin yapımı tamamlandı.

Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında baraj gölü sahasında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan eserlerin sergileneceği Hasankeyf Müzesinin yapımı tamamlandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:04
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Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor

BATMAN - Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde inşa edilen müzenin yapımı tamamlandı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında baraj gölü sahasında yapılan arkeolojik kazılar sırasında çıkarılan tarihi eserler Hasankeyf Müzesine taşınmaya başlandı.

60 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 6 bin 600 metrekaresi kapalı alandan oluşan müzede paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunç, demir ve ortaçağ dönemlerine ait eserler sergilenecek.

Teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine "o dönemde yaşıyormuş hissi" uyandıracak.

Müzede binlerce yıl önce Dicle Nehri kenarındaki mağaralarda yaşayan insanların yaşam tarzları da mum heykellerle canlandırılıyor.

Ziyaretçilerin gelmesine vesile olacak

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, AA muhabirine, yeni yerleşim biriminde köprü ile ulaşımın sağlanacağı kültür adası oluşturulduğunu söyledi.

Burada yapımı tamamlanan müzeye tarihi eserlerin taşınmaya başlandığını dile getiren Baygüven, müzenin bölgenin tarihine ışık tutacağını kaydetti.

Müzede Hasankeyf'in yanı sıra Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır'da kurtarma kazılarında çıkarılan eserlerin de sergileneceğini işaret eden Baygüven, şöyle konuştu:

"Eserler sergilenmeye başladığında müzemiz ziyaretçi akınına uğrayacak. Müze, Hasankeyf turizmine büyük katkı sunacak. Bu müzedeki eserler, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin gelmesine vesile olacak. İki katlı müze yakın zamanda hizmete açılacak."

Baygüven, Ilısu Baraj Gölü sahasında yapılan kazılarda çıkartılan eserlerin daha önce çevre illerdeki müzelerde sergilendiğini anımsatarak, "Hasankeyf Müzesi, bölgede emsali olmayan güzellikte bir müze." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ılısu BarajıHasankeyf Müzesi
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