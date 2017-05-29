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Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk

Abbasi Halifesi Harun Reşit dönemine yaptırılan ve bin 231 yıldır ayakta kalan Harun Reşit Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk

Abbasi Halifesi Harun Reşit dönemine yaptırılan ve bin 231 yıldır ayakta kalan Harun Reşit Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:08
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Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk

Abbasi Halifesi Harun Reşit dönemine yaptırılan ve bin 231 yıldır ayakta kalan Harun Reşit Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi'nde, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Harun Reşit Kalesi, Halife Harun Reşit'in uç beyi Faraç Bey tarafından 786 yılında yaptırıldı.

Kaleler şehri olarak anılan Osmaniye'deki 26 kaleden birisi olan Harun Reşit Kalesi'nin rekreasyonu ve restorasyonu da büyük ölçüde tamamlandı.

Tarihi dokusu ilk günkü gibi duran ve ziyaretçilerini Abbasiler dönemine götüren kale, Düziçi ve civarını gören eşsiz manzarasıyla da insanları adeta büyülüyor.

Tarihi kale, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi kendisine çekmeye de devam ediyor. Bölgeye yapılan turistik turların uğrak noktalarından olan kaleyi, geçtiğimiz yıl 50 binden fazla turist gezdi.

Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, yaptığı açıklamada, kalenin Abbasiler döneminde Harun Reşit'in uç beyi Faraç Bey tarafından yaptırıldığını söyledi.

Kahramanmaraş bölgesine geçişi sağlayan önemli bir güzergah üzerinde inşa edilen kalenin bin 231 yıldır ayakta kalmayı başardığını dile getiren Namlı, "Harun Reşit Kalesi, Düziçi'nin tanıtımı ve turizmi açısından büyük katkı sağlıyor. Burası yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abbasi Halifesi Harun ReşitHarun Reşit KalesiAbbasiler
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