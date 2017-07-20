Harun Kolçak vefat etti

Sanatçı Harun Kolçak, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Kolçak'ın vefat ettiği bildirildi.

"İleri evre hastalık sonucu hayatını kaybetti"

Acıbadem Maslak Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Kolçak'ın bu akşam (Dün) saat 22.55'te hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kolçak'ın doktoru Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, sanatçının bir süredir prostat kanseri tedavisi gördüğünü anımsattı.

Kolçak'ın ileri evre "küçük hücreli metastatik prostat karsinomu" tanısı ile izlendiğine işaret eden Demir, "Hem onkolojik tedavi hem de yoğun destek tedavisine rağmen, kendisini ileri evre hastalık sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni cuma günü

Bu arada, Kolçak'ın yakınları ve arkadaşları, Acıbadem Maslak Hastanesine geldi.

Kolçak'ın arkadaşı Polat Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Harun Kolçak'ın cenazesi, cuma günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camisi'nden kalkacak, ikindi namazına Allah nasip ederse Bursa Gemlik'te, Gemlik Mezarlığı'na defnedilecek." dedi.

Harun Kolçak kimdir?

Harun Kolçak, 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Eşref Kolçak sayesinde sanatla iç içe büyüyen Kolçak, küçük yaşlarda müziğe başladı. Profesyonel müzik yaşantısına, Erkin Koray ile çalışarak başlayan Kolçak, Onno Tunç Orkestrası'nda 7 yıl bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

Onno Tunç ile 1991'de ortak yaptıkları "Gir Kanıma" isimli albümle çıkış yakalayan sanatçı, Onno Tunç'un vefatından sonra İskender Paydaş ile "En Büyük Aşk", "Derman Olayım", "İnsan Gülerken Ağlar" gibi birçok parçada beraber çalıştı. Daha sonra 1995'te "Yanımda Kal" adını taşıyan üçüncü albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Kolçak, "Korkuyorum", "Dualarım Yoluna" ve "Yanımda Kal" gibi unutulmaz şarkılara da imza attı.

Ulusal düzeyde kazandığı birçok ödülün yanı sıra yurt dışı başarıları da bulunan Kolçak, 1996'da Litvanya'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "Müzikos Festivalis Nerinos Vasara 96" yarışmasında "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi.