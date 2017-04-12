Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91124
ALTIN
150.606
DOLAR
3.6777
STERLIN
4.5956
EURO
3.8989
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden'
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si...
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak
Pil ömrünü üçe katlamanın yolu
Pil ömrünü üçe katlamanın yolu
Süt ürünlerini kesmek "saatli bomba" demek
Süt ürünlerini kesmek

Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak

Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde 1538 yılında kurulan Harabati Baba Tekkesi'nin restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yapılacak.

Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak

Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde 1538 yılında kurulan Harabati Baba Tekkesi'nin restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yapılacak.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:22
10 Okunma
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak

ÜSKÜP -  Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki en önemli Osmanlı eserlerinden Harabati Baba Tekkesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan TİKA Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki, Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) ile iyi niyet protokolü imzalayarak, tekkenin restorasyonunun gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata vardıklarını söyledi.

TİKA'nın, 2005 yılından bugüne kadar Makedonya'da birçok alanda projeler gerçekleştirdiğini aktaran Tiryaki, destek projelerinin yanı sıra ata yadigarı eserlerin yeniden ayağa kaldırılması konusunda da onarım çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Tiryaki, Makedonya'daki en önemli tarihi eserlerden olan Harabati Baba Tekkesi'nin durumu hakkında bilgi vererek, bu eserin 2003 yılından beri Makedonya İslam Birliği ile Bektaşi Merkezi arasındaki mülk anlaşmazlığı nedeniyle davalık olduğunu belirtti.

İki kurum arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, ihtiyaç olmasına rağmen onarım çalışmalarının başlatılamadığını dile getiren Tiryaki, başbakanlığı döneminde, 2011 yılında tekkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekkenin restorasyonu için talimat verdiğini anlattı.

Tiryaki, o tarihten itibaren Makedonya İslam Birliği ile Bektaşi Merkezi arasındaki davanın takip edilerek, sonuçlanmasının beklendiğini söyleyerek, geçen hafta itibarıyla davanın Makedonya İslam Birliği lehine sonuçlanarak, anlaşmazlığın ortadan kalktığını ifade etti.

Restorasyon projesi için çalışmalar başladı

Davanın sonuçlanmasıyla Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ile görüştüklerini aktaran Tiryaki, görüşme sonucunda iki kurum arasında bir iyi niyet protokolü imzalayarak, bu eserin TİKA tarafından restore edilmesine ilişkin mutabakata vardıklarını belirtti.

Tiryaki, restorasyon projesi için çalışmalara başladıklarına dikkati çekerek, "Projemiz tamamlandıktan sonra Makedonya'nın ilgili kurumlarından da onayları alınarak restorasyon çalışmaları başlayacak. En kısa sürede, Harabati Baba Tekkesi TİKA'nın restorasyonu ile başarılı bir şekilde tamamlanarak, Makedonya'ya, Makedonya İslam Birliğine teslim edilecek." dedi.

Tekkenin ülkedeki önemli eserlerden biri olduğunu ve bu yüzden restore edilmesine çok önem verdiklerini dile getiren Tiryaki, TİKA olarak bu eserin restorasyonunu gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Harabati Baba Tekkesi

Harabati Baba Tekkesi, 1538 yılında Sersem Ali Baba veya Server Ali Baba adlarıyla anılan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekilerinden Mahidevran Sultan'ın ağabeyi tarafından kuruldu.

Server Ali Baba, Hacı Bektaş Dergahı'na yerleşmeden önce devlet kademesinde beylerbeyi rütbesine kadar yükselmiş bir devlet adamıydı.

Tekke adını, Server Ali Baba'nın ölümünden sonra yerine geçen dedelerden Harabati Baba'dan alıyor.

Harabati Baba Tekkesi, çeşitli yapılardan oluşan bir tarikat külliyesidir. 26 bin 700 metre karelik bir alana kurulan külliye, 3 metre yüksekliğinde mazgallı duvarlarla çevrilidir.

AA

Anahtar Kelimeler:
Harabati Baba TekkesiTİKAOnarımMakedonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Nemo Primero' hizmete girdi
'Nemo Primero' hizmete girdi
Yumurta kabuklarını sabırla işliyor
Yumurta kabuklarını sabırla işliyor
Eşsiz bestelerin kilometre taşı İstanbul'da
Eşsiz bestelerin kilometre taşı İstanbul'da
Küçük Prens 300'üncü dilinde yayına ulaştı
Küçük Prens 300'üncü dilinde yayına ulaştı
Çikolata sevgisi ressam yaptı
Çikolata sevgisi ressam yaptı
'Yılın Basın Fotoğrafları' sanatseverlerle buluşuyor
'Yılın Basın Fotoğrafları' sanatseverlerle buluşuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ