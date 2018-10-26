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Hakkari kültür sanat etkinlikleriyle kabuğunu kırıyor

Vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için hizmet atağı başlatılan Hakkari, düzenlenen fuar, festival ve gösterilerle adından söz ettiriyor.

Hakkari kültür sanat etkinlikleriyle kabuğunu kırıyor

Vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için hizmet atağı başlatılan Hakkari, düzenlenen fuar, festival ve gösterilerle adından söz ettiriyor.

26 Ekim 2018 Cuma 15:00
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Hakkari kültür sanat etkinlikleriyle kabuğunu kırıyor

Son yıllarda başlatılan hizmet atağı ile vatandaşların yaşam standartlarının artırıldığı Hakkari, düzenlenen kültür, sanat ve sportif etkinliklerle dikkati çekiyor.

Güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla terör olaylarının neredeyse bitme noktasına geldiği, hayata geçirilen yatırımlarla hayat standartlarının yükseltildiği kent, Valilik öncülüğünde düzenlen birçok sanatsal, kültürel ve sportif faaliyete ev sahipliği yapıyor.

Kentte son iki yılda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından "Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari 2", "2. Kar Festivali", "2. Ters Lale Festivali", "1. Ulusal Film Festivali" ve "1. Hakkari Kitap Fuarı"nın yanı sıra birçok gösteri ve etkinlik düzenlendi.

Kentin sosyal hayatına renk katan ve tanıtımına katkı sağlayan etkinlikler kapsamında, Hakkarili sinemaseverler yeni vizyona giren birçok film ile buluşurken, yazarlar da okurları ile bir araya geldi.

Bunun yanı sıra akrobatik basketbol, sirk ve kukla gösterileri ile birçok gösteri sunuldu, çeşitli tiyatro oyunları sahnelendi, 101 yayın evinin katılımı ile kitap fuarı açıldı.

"Herkesi Hakkari'ye bekliyoruz"

Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, yaptığı açıklamada, kentte son iki yıldır kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığını söyledi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın desteği ile bu faaliyetlerin ivme kazandığını belirten Ağacanoğlu, "Vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Hakkari artık kültür, sanat, spor ve kitap ile gündeme gelen bir ilimiz. Hakkari çok güzel bir şehir. Uzaktan bakıldığında belki bunu görmüyor olabiliriz ama ben burada tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımız şunu bilsinler ki Hakkari gayet güvenli ve huzurlu bir şehir." ifadesini kullandı.

Hakkari'nin tarihi önemine dikkati çeken Ağacanoğlu, "Hakkari, Seyyid Taha-i Hakkari'nin, Selahaddin Eyubi'nin baş danışmanı Ziyaeddin İsa El Hakkari, Ahmed-i Hani'nin memleketidir. Bir dönem ilim, irşad ve irfanla medreseleri, camileri ve köprüleri ile tarihte yer edinen Hakkari'ye tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bundan sonraki festivallerimizi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan insanlarla kutlamak ve bir şenlik havasında geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariKültürSanat Ve Sportif Etkinlikler
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