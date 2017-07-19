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Hakikate Doğuş Art Exhibition

Nezahat Göçmen’in haberi için tıklayınız...

Hakikate Doğuş Art Exhibition

Nezahat Göçmen’in haberi için tıklayınız...

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:33
125 Okunma
Hakikate Doğuş Art Exhibition

İSTANBUL / NEZAHAT GÖÇMEN

28 Temmuz-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Süleymaniye Camii külliyesi olan Darüzziyafe’de gezilebilecektir..

Proje direktörü Orhan Cesur, “ ‘Sanat yapmanin mevsimi yoktur. Çünkü sanat, bir yaşam biçimidir...’ felsefesinden hareketle ve değerli sanatçı dostlarla bu güzelliklere yeniden imza atmanın heyecanıyla, yüreğimiz coşku içerisinde bir yola çıktık..” dedi. 

HAKİKATE DOĞUŞ 

Proje direktörü-yönetmen Orhan Cesur, şöyle konuştu:

“Herhangi bir karma resim sergisi olmanın çok ötesinde derin bir TEMA ve ULUSLARARASİ KABUL GÖRMÜŞ BİR PROJEDİR... Bu etkinliğimizde yine ilki gibi uluslararası medyada yer alıp, muhtemelen çeşitli davetlerle taçlanacaktır..

Geçen yıl HAKİKAT adını verdiğim tema, bu yıl HAKIKATE DOĞUŞ adıyla, geçen yıl olduğu gibi büyük üstad Mimar Sinan'ın 466 yıl önce yapmış olduğu bir mimari şahaser olan DARRUZİYAFE 'de gerçekleşecek ve geçmiş büyük tarihi bütün ihtişamıyla taşıyan duvarlarda sanatseverlerle buluşacaktır..

Hakikat teması bu yıl DOĞUŞ manası içerisinde yeniden doğuş yani insan olarak farkındalık ve daha üst bilinçlere yükselişte ifadesini bulmaktadır.. Her sanatçı, yaratıp biçimledigi her eserde Kendi Hakikatine Doğuşunu gerçekleştirmektedir.. Tıpkı kelebek koza döngüsü gibi hep yeniden biçim değiştirerek doğmaktadır Hakikat'e...

Bu etkinliğin bir seri halinde sürmesi, turne yapması sanatçılar ve sanatseverler tarafından istenmektedir. Bu çok gurur verici bir olgu, bu nedenle ben de önümüzdeki süreçlerde HAKİKAT tematik etkinliğinin bu istekler doğrultusunda sürmesi için elimden geleni yapmak ve çıtayı giderek yükseltmek çabasında olacağım.. Herkesi açılışımıza bekliyoruz..”

Küratör: Esma Bayraktar 

(Ve yine muhteşem etkinliğimizle ABD deyiz..

TURKİSH CHANNEL / 

ABD -NEW YORK)

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hakikate DoğuşDarüzziyafeOrhan CesurArt Exhibition
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