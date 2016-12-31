RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ





BİZE KISACA KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ, HAKAN DEMİR KİMDİR?

1980 yılında Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde doğmuşum. Aslen Ahıska Türkü’yüm. Küçük yaştan beri hem medya hayatında hem de şiir ve edebiyatın içinde yaşayan bir gönül eriyim. İsmimizin önüne konulan Gazeteci-Şair ve TV programcısı sıfatlarına layık olmak için mücadele eden bir memleket sevdalısıyım. 13 yaşında spor spikerliği ile girdiğim medya hayatına radyo sunuculuğu, yerel, bölgesel ve ulusal gazetelerde yazı işleri müdürlüğü ve muhabirlik görevleriyle devam ettim. Habertürk Gazetesi Manisa Muhabiri olarak görev yaptım. Şimdi ise İhlas Haber Ajansı muhabirliği görevime devam ediyorum. Ayrıca sahibi olduğum Kirkagac.Net isimli haber sitem ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptığım Gelişen Yeni Kırkağaç Gazetemizle doğduğumuz toprakların sesini de duyurmayı ihmal etmiyoruz.

YAZMAYA NE ZAMAN BAŞLADINIZ? İLKYAZI ANINIZI PAYLAŞIR MISINIZ?

Küçük yaşlarda başladım. Hece ölçülü şiir yazma merakım 12-13 yaşında gönlüme düştü. Nur içinde yatsın Şair Mehmet Emin Yurdakul’un “Şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” sözünü ilke edindim kendime. Büyük usta böyle deyince bende küçük yaşlarda başladım haykırmaya. İlk başlarda köşe yazarlığı yaparak ülke meselelerini ele aldım. Bu yazılarımı şiirlerle süsler, şairlik yönümü de ön plana çıkarırdım. İlk yazdığım köşe yazısı olan “Uyanın Türkçe Elden Gidiyor” o kadar büyük ilgi görmüştü ki aynı yıl okullarda sınav sorusu olarak dahi soruldu.

ŞAİR OLMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

Şair olmaya ben karar vermedim. Şairlik kavramı bana sen şair ol dedi. Öyle olunca da Hakan Demir bu gönlünü şairliğe adadı.

SİZİ YAZMAYA ÖZENDİREN ŞEYLER NEDİR?

Kesinlikle aşk. Allah’a aşk, vatana aşk ve evine yuvana aşk. Bunlar olunca her attığınız adımda, her aldığınız nefeste gönlünüzden şiirler dökülüyor kâğıda.

SİZCE ŞİİR NE DEMEK?

Biraz önce söylediğim gibi rahmetli Mehmet Emin Yurdakul’un “Şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” sözü şiirin değerini anlatan en güzel ve anlamlı destandır. İşte şiir bu kadar önemli ve bu kadar değerli. Bence bunun üzerine söz yok şiiri anlatmaya.

SİZ NE TÜR ŞİİRLER YAZIYORSUNUZ?

Her tür şiiri yazıyorum ama benim için en önemlisi olan hece ölçülü şiirlerdir.

Zaten bu tür şiir yazan şairler bence daha çok ön plandadır. Ben haddim olmasa da şairlerin bu tür şiirleri yazmaya daha çok ağırlık vermesi taraftarıyım.





BİRAZ KİTAPLARINIZDAN BAHSEDELİM. BİZE KİTAPLARINIZIN İÇERİĞİNİ ANLATIRMISINIZ?

Uzun yıllardır kaleme aldığım şiirlerimi 2012 yılında Gönülden Düşenler isimli şiir kitabında topladım. Bu şiir kitabımızın tüm gelirini Şehit Aileleri Derneğine bağışladık. Sevenlerimizde sağ olsunlar hem kitabı okumak hem de şehit ailelerine destek olmak için Gönülden Düşenler’e büyük ilgi gösterdiler.

Kitabımızın içeriğine gelirsek. Bu kitapta, herkes hem kendini, hem de gönlüne göre şiirleri bulabilir. Yani herkesin gönlüne hitap ettik. Kitabımızın üzerinde “Aşk insanoğlunun kendisi gülüm” yazar. Hem sevdiğine, hem milletine, hem vatanına hem de Allah’a âşık olanlar için bence okunması gereken bir kitap.

KİTAPLARINIZA İLGİ NASIL OLDU. BEKLENEN İLGİYİ BULABİLDİNİZ Mİ?

İnanılmaz ilgi oldu. Beklediğim ilginin çok ama çok fazlasını buldum. Tabi bunda kitabımızın her gönüle hitap edişinin yanı sıra, tüm gelirinin şehit aileleri derneğine bağışlanmasının da etkisi çok oldu.

İMZA GÜNLERİ VE ETKİNLİKLER DÜZENLİYORMUSUNUZ?

İmza günlerinden daha çok konserlere ağırlık veriyorum. Son dönemde çok sayıda konser verdim vermeye de devam ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra meydanlarda verdiğimiz konserler unutulmazdı. Yaklaşık 10-15 bin kişiye saatlerce şiir okumak ve onların gönlüne girmek harikaydı.

OKUYUCULARINIZ KİTAPLARINIZI NEREDEN BULABİLİRLER?

Okuyucularımız kitaplarımızı tüm kitapçılardan, internet sitelerinden bulabilirler.

Eğer olurda bulamayanlar olursa sosyal medyadan asistan arkadaşlarımıza ulaşıp isteyebilirler.

BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Aslında hayal ettiğim hedeflerimin çoğuna Allah’a şükürler olsun ulaştım. Ama hedef biterse, hayal biterse, ömür biter. Şiir albümü çıkarmayı ve bu albümü kliplerle taçlandırmayı düşünüyorum ve çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor.





KONULARINIZI NASIL SEÇİYORSUNUZ? KONU SEÇİMİ TESADÜFİ Mİ OLUYOR YA DA HAYATTA KARŞILAŞTIĞINIZ BAZI OLAYLARDAN MI ETKİLENİP YAZIYORSUNUZ?

Şiir yazmak, öyle planlı programlı bir iş değildir. İlham nerede gelirse, orada kelimeler kâğıda dökülür ve bir destan çıkar ortaya. Tabi gazetecilik mesleğim gereği, yaşadığım çok olay etkiler beni. Gönülden Düşenler ’de etkilenip yazdığım çok şiir var.

KİMSENİN OKUMAYACAĞINI BİLSENİZ BİLE YAZAR MIYDINIZ?

Hakan Demir Derdini Yazar Anlatır

Her Türlü Çileye Hep Böyle Katlanır

Vallahi Yıllar Geçer Bir Gün Kutlanır

Pişman Olupta Böyle Bakmayacaksın.



Yazardım. Elbet bugün okumayanlar bir gün gönülden düşenlerin farkına varır.

İLK KİTABINIZI ÇIKARTMAYI NE ZAMAN VE NASIL DÜŞÜNDÜNÜZ? BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ?

Çok küçük yaşlarda böyle bir hedefim ve hayalim vardı. Allah’a şükürler olsun bu hayalimi gerçekleştirdim ve sevenlerimizin duasıyla daha sonra başarı merdivenlerini hızla tırmandım.

BİR ŞAİR OLARAK OKUDUĞUNUZ VE BEĞENDİĞİNİZ ŞAİRLER KİMLERDİR?

Şiir denince aklıma gelen ilk isim Abdürrahim Karakoç’tur. Yaşayışıyla, sanatıyla büyük bir şairdi. Örnek alınacak bir değerdi. Ama ben aslında şairlerden daha çok halk ozanlarını dinleyerek büyüdüm. Beni en çok etkileyen onlar oldu diyebilirim. Rahmetli Âşık Reyhani ve Âşık Murat Çobanoğlu gibi isimlerin yanı sıra Âşık Sefai ve Ozan Arif gibi isimlerin yeri bende ayrıdır.

Unutmayalım ki halk ozanları da birer şairdir.



YAZMA RİTÜELİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? ÖRNEĞİN HANGİ ORTAMDA, HANGİ MATERYALLERLE, HANGİ MÜZİKLE, NASIL BİR COĞRAFYADA YAZMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ?

Şiir yazmak yaşam biçimidir. Ağaca bakar yazarsınız, kuşa bakar yazarsınız. Ülkemiz o kadar güzel ki. Attığınız her adım şiir kokuyor. Bu topraklar Dede Korkutları, Âşık Veyselleri, Karakoçları, Seyranileri, Hacı Bektaşları, Sümmanileri, Hüseyin Nihal Atsızları yetiştirmiş. Yani yazmak için hiç materyale gerek yok. Bu toprağın, bu vatanın kıymetini iyi bilmek şiir yazmak için yeterli.

YAZMAK SİZİN İÇİN HAYAT BOYU SÜRECEK BİR SERÜVEN Mİ YOKSA YAZMAYI BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ BİR ZAMAN VAR MI?

Şiir yazmayı bırakmak imkânsızdır. Hele ki gerçekten şair olduğuna inanlar için. Cemal Safi usta hala yazıyorsa, bizimde haddimiz değildir, şiir yazmayı bırakmak. Bu büyük ustaların izinden gidip, Allah’ta nasip ederse bir ömür kalemi elimizden bırakmayacağız.

AYNI ZAMAN DA TV VE RADYO PROGRAMCILIĞI YAPIYORSUNUZ, BU KONU HAKKIN DA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Küçük yaşlarda elime aldığım mikrofonu, hala bırakmış değilim. Spor spikerliğinden, radyo sunuculuğuna, oradan da TV programcılığına kadar uzanan harika bir yol.







HAKAN DEMİR İLE GÖNÜLDEN DÜŞENLER TV PROGRAMI SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ? PROJENİN GELİŞİM SÜRECENİ ANLATIR MISINIZ?

Uzun yıllardır TRT başta olmak üzere hemen hemen tüm ulusal yayın yapan Televizyon kanallarına konuk oldum. Konuk olduğum ve takip ettiğim tüm kanallarda şairlere çok fazla yer verilmediğini ve zaman tanınmadığını gördüm. Bu beni çok etkiledi. Ve o gün bir şiir programı hazırlayıp, sunmaya karar verdim. Yaklaşık 3 yıldır ulusal yayın yapan Manisa Medya TV’de kitabımın da adını taşıyan Gönülden Düşenler isimli bir şiir programı hazırlayıp sunuyorum.

ÜLKEMİZ DE Kİ TV VE RADYO ŞİİR PROGRAMLARINI YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ?

Kesinlikle hayır. İşte bu yüzden ortaya çıkan Hakan Demir ile Gönülden Düşenler programı bu eksiği kapattı. Her hafta Cumartesi günleri yaklaşık 2.5 saat süren şiir programımızla, Türkiye’nin hemen hemen her yerinden şiire sevdalı şairlerimizi konuk aldık.

HEPİMİZ GÜÇLÜ YORUM KİMLİĞİNİZİ BİLİYORUZ. PEKİ, İYİ BİR YORUMCU OLMAK ŞARTLARI NELERDİR? DENEYİMLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

Yorum çok önemli. Bir şiirin hafızalara kazınması, yorumcunun o şiiri seslendirmesi ile olur. Bu yüzdende çok okumak, çok dinlemek ve edebiyatı iyi bilmek gerek.

GELECEK İLE İLGİLİ PROJELERİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Şimdi ilk etapta yapmayı planladığım projem şiir albümü ve ardından da şiir klipleri.

Ardından da nasipse bazı dizi filmlerde rol almayı düşünüyorum. Önümüzdeki zaman diliminde Allah’ta nasip ederse bu projeleri hayata geçireceğiz.

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN ŞAİR OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?

Evet, kesinlikle aynı bu yolda bu hedefler doğrultusunda aynı çizgide devam eder bu yolda ilerlerdim. Çünkü şairlik demek her gönle girmek, âşıkların sesi olmak demek.

EDEBİYAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ? Edebiyat dünyasında değişmesini istediğim şeyler var. Mesela çocuklarımıza okula başladığı ilk yılından itibaren, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bu memleketin yetiştirdiği tüm kıymetli şairlerimizi, değerlerimizin iyi öğretilmesini sağlardım. Şair ne demek, şiir ne demek bunları çocuklarımıza iyi aşılar, vatan sevgisiyle kalemi memleket kokan, örnek alınması gereken tüm değerlerimizin küçük yaşta hafızalara kazınmasını sağlardım. Böylece bu önemli şahsiyetler hak ettikleri değeri sonsuza dek görürlerdi.

SON OLARAK ŞAİR OLMAK İSTEYENLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?

Bizden sonrakilere sadece şunu söyleyebilirim. Şair olmak, sanatçı olmak önemli değil. Önemli olan hangi işi yaparsanız yapın, doğru, dürüst, ahlaklı bir şekilde yapın. Ne olursanız olun, vatan aşkınız, millet aşkınız, Allah aşkınız hiç bitmesin. Şair diyor ki;



Gönül Bizi Bilmeyen Var Bilen Var

Halimize Ağlayan Var Gülen Var

Bizden Daha Büyük Derdi Olan Var

Sabır Eyle Şükür Eyle Dua Et…



Bu röportaj için değerli gönlü güzel kardeşim, kıymetli arkadaşım Aziz Karataş ve tüm Önce Vatan Gazetesine gönülden teşekkürler. Sağ olun varolun Allah razı olsun…





Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…





Önce Vatan Gazetesi