Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Habeş Kralı'nın türbesine Türkler sahip çıkıyor

TİKA, Habeş Kralı Necaşi'nin türbesini restore etmek için Etiyopya'da girişimlerde bulundu

Habeş Kralı'nın türbesine Türkler sahip çıkıyor

TİKA, Habeş Kralı Necaşi'nin türbesini restore etmek için Etiyopya'da girişimlerde bulundu

15 Mayıs 2012 Salı 12:51
1654 Okunma
Habeş Kralı'nın türbesine Türkler sahip çıkıyor
MEKELE - Hazreti Muhammed'in, ''O, ülkesinde kimseye zulmedilmeyen kraldır'' diyerek övdüğü, zulüm ve baskıdan kurtulmak için Mekke'den hicret eden ilk Müslümanlara ülkesinin kapılarını açan dönemin Habeşistan Kralı Necaşi Eshame'nin Etiyopya'daki türbesi, Türkiye tarafından restore edilecek.

Hz Muhammed döneminde, Mekke'de, inançlarından dolayı baskı ve zulüm gören, bu nedenle Kızıldeniz üzerinden iki ayrı kafile halinde Afrika'ya göç eden sahabelere ev sahipliği yaparak destek olan Habeş Kralı Necaşi Eshame'nin türbesi ve çevresindeki 15 sahabenin mezarı, Etiyopya'nın Mekele kentine bağlı Necaşi köyünde bulunuyor.
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Necaşi köyü sakinlerinin koruması altında bulunan, ancak bakımsız haldeki Necaşi Türbesi'nin aslına uygun restorasyonu ve çevre düzenlemesi için harekete geçti.
TİKA Başkanı Serdar Çam başkanlığındaki heyet, Necaşi Türbesi'nin restorasyonuyla ilgili Etiyopyalı yetkililerle görüştü.
Etiyopya'nın Mekele kentinde Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Çam, İslam dünyası ve Hristiyanlar için de önemli olan Necaşi'nin türbesini ve çevresinde bulunan sahabelere ait mezarların aslına uygun restorasyonunu yaptırmak istediklerini bildirdi.
Türbenin restorasyonuyla birlikte çevre düzenlemesini de yapmayı planladıklarını belirten Çam, bunun için yerel makamlardan yöneticilerden destek istedi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:38
Anahtar Kelimeler:
Habeş Kralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ