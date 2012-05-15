Habeş Kralı'nın türbesine Türkler sahip çıkıyor

MEKELE - Hazreti Muhammed'in, ''O, ülkesinde kimseye zulmedilmeyen kraldır'' diyerek övdüğü, zulüm ve baskıdan kurtulmak için Mekke'den hicret eden ilk Müslümanlara ülkesinin kapılarını açan dönemin Habeşistan Kralı Necaşi Eshame'nin Etiyopya'daki türbesi, Türkiye tarafından restore edilecek.



Hz Muhammed döneminde, Mekke'de, inançlarından dolayı baskı ve zulüm gören, bu nedenle Kızıldeniz üzerinden iki ayrı kafile halinde Afrika'ya göç eden sahabelere ev sahipliği yaparak destek olan Habeş Kralı Necaşi Eshame'nin türbesi ve çevresindeki 15 sahabenin mezarı, Etiyopya'nın Mekele kentine bağlı Necaşi köyünde bulunuyor.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Necaşi köyü sakinlerinin koruması altında bulunan, ancak bakımsız haldeki Necaşi Türbesi'nin aslına uygun restorasyonu ve çevre düzenlemesi için harekete geçti.

TİKA Başkanı Serdar Çam başkanlığındaki heyet, Necaşi Türbesi'nin restorasyonuyla ilgili Etiyopyalı yetkililerle görüştü.

Etiyopya'nın Mekele kentinde Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Çam, İslam dünyası ve Hristiyanlar için de önemli olan Necaşi'nin türbesini ve çevresinde bulunan sahabelere ait mezarların aslına uygun restorasyonunu yaptırmak istediklerini bildirdi.

Türbenin restorasyonuyla birlikte çevre düzenlemesini de yapmayı planladıklarını belirten Çam, bunun için yerel makamlardan yöneticilerden destek istedi.