Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94548
ALTIN
255.128
DOLAR
6.6077
STERLİN
8.4646
EURO
7.6753
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj

'Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor

2019'da vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

'Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor

2019'da vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:51
0 Okunma
'Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan "Hababam Sınıfı" yeniden çekilecek.

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan yeni "Hababam"ın yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak.

Hann Media'nın yapımcılığında ön hazırlık süreci tamamlanan "Hababam Sınıfı" sınıfı için yüksek bir bütçe ayrılacak.

Çekimleri 6 haftada tamamlanması ve 2019'da vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

Oyuncu başvuruları bu hafta başlayacak "Hababam Sınıfı"nın ilanları bu kez internetten verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rıfat IlgazHababam SınıfıErtem EğilmezDoğa Can Anafarta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinemaseverlerin tercihi komediden yana oldu
Sinemaseverlerin tercihi komediden yana oldu
'4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı' açıldı
'4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı' açıldı
"Kazı çalışmalarının yerli arkeologlar tarafından yapılmasını istiyoruz"
"Kazı çalışmalarının yerli arkeologlar tarafından yapılmasını istiyoruz"
Asırlık tatlar başkentte buluştu
Asırlık tatlar başkentte buluştu
Tarihi kentte 'ters konak' ilgi çekiyor
Tarihi kentte 'ters konak' ilgi çekiyor
Mimari dokusunu 700 yıldır koruyan kent: Birgi
Mimari dokusunu 700 yıldır koruyan kent: Birgi
AZNİV ÇOBAN “IŞIĞA ULAŞMAK”
AZNİV ÇOBAN “IŞIĞA ULAŞMAK”
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Oyunlarıyla dünyaya renk ve heyecan katıyorlar
Oyunlarıyla dünyaya renk ve heyecan katıyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ