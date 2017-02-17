Güzellik, Sağlık, Eğitim ve Kültür Akademisi Okşan's...

(HABER - ZAMBAK KARABAY)

İSTANBUL - Sergi; katılımcısı sanatçılar, davetliler, medyadan tanınmış isimler ve basın mensuplarının bulunduğu kokteyl ve pasta kesilmesi ile devam etti.

İşkadını Okşan hanım kısa açılış konuşmasında “başarılı olmak, iyi hissetmek ve etkilemektir...

Sağlıklı, bakımlı, güzel güncel ve özgün olmak zor değildir” diyerek katılımcılara mesaj verdi...

15 gün sürecek olan seçkin sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide; Yeşim Şeşen, Esat Acet Nuhoğlu, Haydar Ekinek, Mustafa Ali Kasap, Neriman Şairoğlu, Nazife Gülben, Onur Ayangil, Sabire Uyanıker, Hatice Nalbant ve Güzin Atıl Akdemir’e ait 30’a yakına eser yer alıyor.

Okşan’s Güzellik Yaşam Akademi’de; cilt, vücut güzelliği ile ilgili uygulamalar son sistem cihazlarla yapılıyor. Aç kalmadan zayıflama, ameliyatsız vücut şekillendirme, hızlı yağ eritme, bölgesel incelme – sıkılaşma, selülit masaj cihazı ile bacaklarda selülitin giderilmesi, özel cilt bakımları, ciltte mucizevi sonuçlar ile cilt gençleştirme yapılan uygulamalardan sadece birkaçı.

Akademide ayrıca; Nlp alanında üniversite destekli sertifika verilmekte. Kendi yaşamınızda veya bu işi meslek olarak yapmaya dvam etmek istediğinizde yaşama ve yaşamlara ciddi katkılarda bulunabiliyor ve uluslarasında kabul gören “aile”, “ilişki”, “öğrenci”, “eğitimci”, veya “kurumsal” yaşam koçu olarak mezun olabiliyorsunuz. Okşan’s Güzellik Yaşam Akademide; dans, yoga, meditasyon, nefes terapi, astroloji, diksiyon, moda ve moda takibi gibi eğitimler de verilmekte.

Haftanın değişik günlerinde ilginç konuşmacılar ile çeşitli ilginç seminerler düzenlenmekte.