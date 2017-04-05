Fransa'nın başkenti Paris'teki Azerbaycan Kültür Evi'nde düzenlenen "Güzel ülkem Türkiye" sergisinin açılışına, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Elçin Amirbeyov, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide aralarında hastane çalışanları ve hastanede eğitim alan çeşitli meslek gruplarından 47 kişinin Anadolu'nun çeşitli yörelerinin doğal güzelliklerini resmettiği 55 tablosu yer aldı.

"Bu sergi başlangıç"

Açılışta konuşan Büyükelçi Musa, "Ankara’dan gelen sanatçı arkadaşlara teşekkür ediyorum. İki devlet bir millet sözü ne kadar doğru. Biz bir millet ve iki devletiz, bu sergi bir başlangıç. Bundan sonra başka sergi ve kültür etkinliklerini beraber gerçekleştireceğiz. Eserlerini sergilemek isteyen Türk ve Azerbaycanlı sanatçılara yardımcı olacağız." dedi.

AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Zengin, Paris’te 4. uluslararası sergilerini açtıklarını belirterek "Her geçen gün katılım artıyor ve arkadaşlarımız resim konusunda bilgi ve becerilerini yükselterek çalışmalarına devam ediyor. Gerek hastalar üzerinde gerek sağlık çalışanlarının üzerinde son derece olumlu etkileri var." diye konuştu.

"Resim uygulaması hastanın tedaviye uyumunu artırıyor"

Kanser tedavisi gören hastalara yönelik resim eğitiminin olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:

"Kemoterapi uygulaması pek çok yan etkiyi barındırıyor. Hastalar yan etkiyi göreceklerini bildikleri için isteksiz bir şekilde kemoterapi ünitesine geliyorlar. Resim uygulamasına katılan hastalarımız vaktin nasıl geçtiğini anlamadıklarını bizzat kendileri ifade ediyorlar. Bu durum hastanın tedaviye uyumunu artırıyor. Dolayısıyla arzu ettiğimiz tedaviyi istediğimiz sürede ve dozda vermek noktasında bizler de bir kolaylık yaşıyoruz." diye konuştu.

Tedavide resim sanatı deneyimleri hakkında akademik çalışmalar da yürütüldüğünü belirten Zengin, "Bu tecrübelerimiz artık bilimsel araştırmalara da konu oldu. Aynı başarıyı Şanlıurfa’da da yakaladık. Hiç eline fırça almamış hastalar bir kolunda serum, bir kolunda fırça resim yapıyorlar. Ortaya inanılmaz güzel eserler çıkıyor. Bu uygulamalar her ülkede ve her sosyo-kültürel seviyede yapılabilir. Hastane olarak bu birikimi ve tecrübeyi diğer merkezlerle ve ülkelerle paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Resim çalışmaları ruhumun rehabilitasyonunu sağladı"

Numune Hastanesinde hemşire ve resim eğitmeni olan Sema Efe, "Yaklaşık 18 yıl önce bir kanser geçirdim. Kanser tedavisi sırasında hastalığı unutmak için doktorum benim bir hobimin olmasını istedi. Değerli ressamlardan 6 yıl eğitim aldım. Daha sonra başhekimimiz benden çalışanlara resim eğitimi vermemi istedi. Resim derslerini mesaiden sonra verdim. Bu kadar meşakkatli bir meslekte mesaiden sonra kalıp eğitime geldi sağlık çalışanları. Bu bizim 67. sergimiz. Yaklaşık 11 yılda 2 bine yakın doktor, hemşire ressam yetiştirdim. Bu arada geçirdiğim kanseri unuttum. Bu resim çalışmaları benim ruhumun rehabilitasyonunu sağladı." diye konuştu.

Hemşire Safiye Mesci de "Çalışma saatlerimiz bittikten sonra hobi olarak resim yapıyoruz. Kendimize farklı bir alışkanlık edinmek için başladık ve bırakmadık. Kısıtlı imkanlarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Paris’te sergilediğim resimde benim Trabzon’daki köyümün taş köprüsü var. Köprü 1800’lü yıllarda yapılmış fakat sonradan sel nedeniyle yıkılmış. Ben de eski bir fotoğraftan yola çıkarak köyümün eski taş köprüsünü ve deresini resmettim." dedi.

Hastanede resim eğitimi alan emekli öğretmen Semahat Yılmaz da "Resme Ankara Numune Hastanesinde başladım. Kızım orada kursa gidiyordu beni de götürdü. Sergilediğim resimde evimin bahçesindeki kiraz ağacına çıkan yeğenimi resmetim. Ağaca çıkmış ders çalışıyordu ve fotoğrafını çekmiştim. Daha sonra onu tabloya aktardığım resmi yeğenime doğum gününde hediye ettim. Çok mutlu oldu.” dedi.