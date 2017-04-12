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Güzel Helen opereti ilk defa Türkiye'de

Alman asıllı Fransız müzisyen, opera ve operet bestecisi Jacques Offenbach'ın "Güzel Helen" (La Belle Helene) isimli opereti, Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Güzel Helen opereti ilk defa Türkiye'de

Alman asıllı Fransız müzisyen, opera ve operet bestecisi Jacques Offenbach'ın "Güzel Helen" (La Belle Helene) isimli opereti, Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

12 Nisan 2017 Çarşamba 15:59
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Güzel Helen opereti ilk defa Türkiye'de

İSTANBUL

Alman asıllı Fransız müzisyen, opera ve operet bestecisi Jacques Offenbach'ın "Güzel Helen" (La Belle Helene) isimli opereti, Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesince, Murat Göksu tarafından sahneye konulan eserin Türkiye prömiyeri, 15 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yapılacak.

Serdar Yalçın'ın orkestra şefi olarak görev yapacağı eserde, koro şefliğini Paolo Villa, dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını ise Ahmet Defne üstlendi.

İlk kez 17 Aralık 1864'te Paris'teki Theatre des Varietes'de sahnelenen operet, Truva Savaşı'na neden olan Truva Kralı'nın oğlu Paris ile Isparta Kraliçesi ve Menelaos'un eşi Helen'in, kaçış hikayesini gülünç bir şekilde ele alıyor.

Eserde, "Paris" rolünü Caner Akın ile Ahmet Baykara canlandırırken, Helene'i Şebnem Ağrıdağ ve Hande Soner Ürben, Menelaos'u Cenk Bıyık ve Çağrı Köktekin, Agamemnon'u Alper Göçeri ve Kevork Tavityan, Calchas'ı Zafer Erdaş ve Ufuk Karakoç, Oreste'yi Nesrin Gönüldağ ve Deniz Erdoğan Likos, Achille'i Serkan Bodur ve Yoel Keşap, Bacchis'i Banu Ergün ve Funda Güllü, Leaena'yi Peyman Dorkan ve Zeynep Halvaşi, Parthenis'i Betül Görgülü ve Şöhret İnanç dönüşümlü olarak oynayacak.

Güzel Helen ,15 Nisan'daki prömiyerin ardından, 18-19 ve 21-22 Nisan ile 19-20, 23-24 ve 26-27 Mayıs'ta sahnelenecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güzel HelenOperetTürkiye
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