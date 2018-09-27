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Güneydoğu'da sanatseverler belgesel müzikalle buluşacak

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sahnelenecek "Sultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı" adlı belgesel müzikal sanatseverlerle buluşacak.

Güneydoğu'da sanatseverler belgesel müzikalle buluşacak

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sahnelenecek "Sultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı" adlı belgesel müzikal sanatseverlerle buluşacak.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:09
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Güneydoğu'da sanatseverler belgesel müzikalle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sahnelenen "Sultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı" adlı belgesel müzikal, Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Işın Fırat'ın yönettiği eserde Fatime İnce, Rabia Özbakar, Özge Uygan, Ayşegül Boz ve Afra Özgül'ün de aralarında yer aldığı 16 oyuncu ve daha birçok oyuncu rol alıyor.

Selçuklu dönemini anlatan oyun, 1 Ekim Pazartesi saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda izlenebilecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa, bu hafta bir müzikal ile iki festivale ev sahipliği yapacak.

Yönetmenliğini sanatçı Işın Fırat'ın yaptığı "Sultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı" adlı belgesel müzikal, 27 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Selçuklu dönemini anlatan müzikalde, 16 oyuncu rol alacak.

Siverek Belediyesince organize edilen Takoran Kültür ve Doğa Festivali kapsamında, yarın ilçe genelinde başlayacak etkinliklerde, maraton koşusu, olta balıkçılığı yarışması ile yöresel yemek yarışmaları düzenlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. İsot Festivali çerçevesinde ise duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in katılımıyla "Tarladan sofraya isotun serüveni" adlı program, 29 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Hamarat Eller Çarşısı'nda sunulacak.

Programda, isotun tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler, kadınlar tarafından uygulamalı olarak konuklara gösterilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıSultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı
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