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Günay'dan "Efes" eleştirisi

Bakan Günay, "Efes'in kalıcı listeye girmesi için neden gayret gösterilmediğini bütün ilgililere soruyorum" dedi.

Günay'dan "Efes" eleştirisi

Bakan Günay, "Efes'in kalıcı listeye girmesi için neden gayret gösterilmediğini bütün ilgililere soruyorum" dedi.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 14:08
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Günay'dan

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na Anitta Otel'de başlandı.
Sempozyuma katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda kazı çalışmalarına büyük kaynak ayırdıklarını söyledi.
Bakan Günay, Bergama ve Efes'in dünya mirası listesine girememesini eleştirerek, şunları kaydetti:
''Efes'in kalıcı listeye girmesi için neden gayret gösterilmediğini hem kendi bürokrasimize hem de Efes ile ilgili bütün ilgililere soruyorum. İkincisi Bergama... Dünya mirası aday aday listesine bile 2012'ye kadar nasıl girememiş, bunu soruyorum. Hem kazı ekibinin hem diğer yetkililerin üzerinde çalıştıkları kazı alanını dünyaya tanıtmalıdır. Dünya mirası aday listesine girmesi bazı belediye başkanlarını rahatsız etmeli ancak kazı başkanlarını rahatsız etmemeli.''

Kazı başkanları eserlerini Türkçe de yazmalı
Günay, yabancı kazı başkanlarının eserlerle ilgili bilgileri Türkçe yazmadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
''Bulduklarınızla ilgili yazıları Almanca, İngilizce yazıyorsanız, Türkçe de yazacaksınız. Eğer kazı yapılması için işbirliğine girmişsek sizlerle Türkçe'nin de bir bilim dili olarak gelişmesini istiyoruz. Böyle bir amacımız var. Kazı yaptığınız ülkenin diline saygı göstererek bunu yapacaksınız. Sadece yabancı kazı başkanlarından değil, yerlilerden de eleştiri aldık. Eğer biz bu kadar kaynak ayırıyorsak, işbirliği de yapacağız. Kazı başkanlarını yerli ve yabancı diye ayırmadık. Bazı kazıları iptal ettik. İki kez uyardık, zaman ayıracaksınız, koruma önlemleri alacaksınız. 'Burada bu toprağı seven insanların çalıştığı anlaşılacak' dedik, buna gereken önemi verenleri alkışladık. Vermeyen yerli yabancı fark etmeksizin emeklerine teşekkür ettik. Yeni arkadaşlarla çalışmak için yola devam ettik.''

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 06:10
Anahtar Kelimeler:
Günaydan Efes Eleştirisi
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