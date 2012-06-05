Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin, turizm alanında, dünya ortalamasının üzerinde bulunmasına Rusya'nın büyük katkısı olduğunu belirterek, ''Yani eğer 90'lı yıllarda yeni bir dünya kurulmasaydı, o soğuk savaş dünyası devam edegelseydi bugün Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan pazarı kapalı olsaydı, hala oraya giden gelenlerin arkasında o eski soğuk savaşın akılsızlık yıllarında olduğu gibi polis geziyor olsaydı biz bugün dünya turizminde bu noktada olamazdık'' dedi.

Bakan Günay, Ekonomi Bakanlığı Kampüsü Hikmet Esen Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda, ''Türkiye'nin Tanıtımı ve Turizm Politikalarımız'' konulu sunum yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ekonomi Bakanlığı kadar yurt dışı örgütlenmesinin olmadığını, ancak dünyada en fazla Kültür ve Tanıtma Müşaviri bulunan ülkelerin başında Türkiye'nin yer aldığını belirten Günay, ''Bizden sonra galiba İtalya, İspanya geliyor. Bizim 37 ülkede 40 müşavirliğimiz var. Bunlardan 3 tanesini şu anda bir aciliyet taşımadığı için kapatmak ama yerine yeni müşavirlik ekleme hedefindeyiz. Böylece müşavirlik sayımız 40'ın, belki 45'in üzerinde olacak'' diye konuştu.

Turizmin, dünyanın gelişen alanlarından biri olduğuna değinen Günay, turizmin ekonomide de çok büyük bir önemi ve değeri olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün, 21. yüzyılda da çok önem taşıyacağını ifade eden Günay, turizmin farklı toplumları, insanları birbirlerine yakınlaştıran ve tanıştıran etkisine işaret etti.

Türkiye'nin 1980'lerden sonra planlı bir turizm hareketine başladığını dile getiren Günay, 2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin 10 milyon turisti geçen bir ülke olduğunu, 2002 yılının sonunda, 2003 yılının başında ise 13 milyon turist ağırladığını belirtti.

Aradan geçen 10 yılda, 2011'de Türkiye'nin 31,5 milyon turist rakamına ulaştığını anımsatan Günay, şöyle devam etti: ''Dünyada 2011'de 1 milyara yakın insan gezdi. Türkiye'ye gelen 31,5 milyon ziyaretçiyi doğrudan turist sayarsak yanılmış oluruz. Bunun içinde yakın komşularımızdan Türkiye'ye ziyaretlerini gerçekleştirmek, çeşitli sektörlerde çalışmak için gelenler var. Yani 10 yıl içinde, 15 milyonun altından 30 milyonun üzerinde bir yere çıktığımızı çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyada önümüzdeki yılda yüzde 3-4 aralığında bir büyüme öngörülüyor. Biz geçen yıl biraz Arap Baharı'nın da etkisiyle olağandan fazla büyüdük. 9,8 büyüdük ama 2011 yılı biraz istisnai bir yıldır. 2010 yılı verilerine göre şimdi bu yıl gelişmemizi hesap ediyoruz. Yine hedefimiz dünyadaki gelişmenin üzerinde bir trend izlemek. Dünyadaki gelişmenin üzerinde bir yerde devam edeceğimizi kuvvetle tahmin ediyoruz.''



-''İtalya, İspanya ve Fransa çerçevesinde yarışmak zorundayız''-



Günay, bu yıl ise ilk 4-5 ay içinde kışın biraz ağır geçmiş olması ve Türkiye'nin bölgesinde Suriye, İran ve İsrail çerçevesinde sorunların devam etmesinin, turizm açısından Türkiye'nin bazı bölgesel gerilemelerle ve sorunlarla karşı karşı kalabileceği bir tabloyu gerçekçi kıldığını bildirdi.

Turist sayısı bakımından dünyada Fransa, İspanya ve İtalya ile ABD ve Çin'in önde geldiğini aktaran Günay, ''Geçmiş yıllarda turizme başladığımız zaman, işte 'Yunanistan kadar, Mısır kadar turist gelse' gibi birtakım yerleşik söylemler vardı. Artık bunlar bizim standardımızda ve sınıfımızda değil. Biz Yunanistan'ın iki katından fazlayız, Mısır'ın 3 katına doğru yükseldik. Biz bundan sonra İtalya, İspanya ve Fransa çerçevesinde yarışmak zorundayız'' ifadesini kullandı.

Turizm gelirlerin geçen yıl TÜİK verilerine göre, 23 milyar dolar olarak açıklandığını anımsatan Günay, bu rakamın içinde çeşitli kalemlerin bulunmadığını ve bu rakamın TÜİK'in, ''olsa olsa'' yöntemiyle bulduğu asgari gelir miktarı olduğunu belirtti.





-''Bavul ticareti bizim size bonusumuz''-

Türkiye'nin bu rakamın daha da üzerinde bir turizm gelirine sahip olduğunu kaydeden Günay, taşımacılık gelirlerinin, bavul ticaretinin bu hesapların içinde yer almadığını belirterek, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a, ''O ticaret olarak size yazılıyor, bize yazılmıyor. Bizim size o bir bonusumuz'' dedi. Günay'ın bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Bakanlık olarak kendi yaptıkları hesaplara göre, Türkiye'nin turizm gelirinin 28-30, 26-28 milyar dolar aralığında göründüğünü dile getiren Günay, Türkiye'nin hem turist olarak gelenini, hem de gelirini artırdığını vurguladı.

''Türkiye ucuz turizm yapıyor'' görüşlerinin dile getirildiğini aktaran Günay, Türkiye'nin herkese ve her keseye uygun bir turizm yaptığını kaydetti.

Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in bundan yıllar önce gençken Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlattığını ve kendisine gösterdiği fotoğrafta otomobilinin jantına bakarak traş olduğunun görüldüğünü kaydeden Günay, ''Bizim hedefimiz, prensibimiz, her gelen kaç para harcarsa harcasın, Türkiye'den memnun ayrılsın. Memnun ayrılsın ki gittiği zaman dışarıda tanıtım açısından en önemli etken, bizim ülkemizi görenlerin dışarıda ne söylediğidir. Dışarıda iyi şeyler söylesin, sonra imkanları olduğunda başka şartlarda, durumlarda tekrar ülkemize gelsin. Bu benim hiç unutmayacağım, çok güzel bir derstir'' diye konuştu.

-2012'nin ilk 5 ayında 5,5 milyon turist-

Günay, 2012 yılının ilk 5 ayında Türkiye'ye 5,5 milyon turistin geldiğini belirterek, bunun 4 milyona yakınının İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'i ziyaret ettiğini aktardı.

Türkiye'nin nitelikli otel sayısının çok fazla olduğunu dile getiren Günay, dünyanın en iyi 100 otelinden en az 20'sinin Türkiye'den seçildiğini söyledi.

Kongre turizmi konusunda da Türkiye'nin, İstanbul özelinde ilk 10 içerisine girdiğini belirten Günay, şunları kaydetti:

''Bizim 2023'te her alanda dünyada ilk 10'a girmek gibi bir hedefimiz var. Biz kendi payımıza şu anda bunu yakalamış durumdayız. Ama bizim hedefimiz de bunu sürdürebilir kılmak. Sürdürülebilir kılmak için de çevreyi iyi kullanmamız, yeni konseptler geliştirmemiz, turizmimizi çeşitlendirmemiz, tarihimizi kullanmamız gerekiyor. Türkiye'nin imajının her alanda demokratik imajının, insan hakları karnesinin, çeşitli alanlardaki imajının da mutlaka iyiye doğru gidiyor olması gerekiyor. Biz son 10 yıl içinde itiraf ediyorum ki komşularımızla sıfır problem politikasının çok bereketinden yararlandık. Bundan ticaret de yararlanmıştır. Ama biz turizm olarak çok yararlandık. Komşularımız bizim dünya ortalamasının üzerinde olmamıza çok büyük katkılar yaptı. Türkiye'nin ekonomik, demokratik istikrarının sürmesi, barış ortamının sürekli olması, Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözü bizim için olmazsa olmaz değer taşıyor. Bizim için vazgeçilmez, hem dünya turizm sektörü için hem Türkiye turizm sektörü için olmazsa olmaz değer taşıyor. Bütün bunların sürmesi halinde, bizim çevremizi, doğamızı iyi kullanmamız, yeni konseptler geliştirmemiz halinde ilk 10'da yerimizi korumamız ve yukarıya doğru, ilk 5'e doğru tırmanmamız hedeflerimiz arasında.''

-2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefi-

Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerin hem ticaret, hem turizm açısından Türkiye için çok temel ve hedef ülkeler haline geldiğini belirten Günay, günümüzde yeni bir turist profilinin de ortaya çıktığını anlattı.

Bakan Günay, Türkiye'nin, 2023 Stratejisi olarak 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir ve dünyada turizm alanında ilk 5 arasına girmeyi hedeflediğini ifade etti.

Türkiye'nin, turizm alanında, dünya ortalamasının üzerinde yürümesine Rusya'nın büyük katkısı olduğunu dile getiren Günay, ''Yani eğer 90'lı yıllarda yeni bir dünya kurulmasaydı, o soğuk savaş dünyası devam edegelseydi bugün Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan pazarı kapalı olsaydı, hala oraya giden gelenlerin arkasında o eski soğuk savaşın akılsızlık yıllarında olduğu gibi polis geziyor olsaydı biz bugün dünya turizminde bu noktada olamazdık'' ifadesini kullandı.