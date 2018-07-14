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Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde güneşin doğuşu izlendi.

Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde güneşin doğuşu izlendi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:00
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Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarında bulunan, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındıran Zeugma Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısını artırmak için çalışma başlattı.

Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan ve "Çingene kızı" mozaiğiyle ünlenen Zeugma Antik Kenti'ne ziyaretçi ilgisini artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kutalmış Görkay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkan Vekili Salih Uygur'un da aralarında bulunduğu 20 kişilik grup, antik kentte güneşin doğuşunu izledi.

Sabaha karşı antik kentin üst taraflarında bulunan höyüğe tırmanan grup, burada eşsiz güzellikte bir manzara eşliğinde gün doğumuna tanıklık etti, fotoğraf çekti.

İl Kültür Turizm Müdürü Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezi sayesinde Zeugma’da muhteşem bir şekilde güneşin doğuşuna şahit olduklarını belirtti.

Fırat Nehri kenarında kurulan Zeugma'nın hem doğal ortamı hem de tarihi zenginlikleriyle çok güzel bir manzaraya sahip olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu güzellikleri insanlarımıza yaşatmak için çok güzel ve yerinde projelerimiz var. Tanıtım rehberlerimiz, yürüyüş yollarımız, seyir teraslarımız olacak. Bizim buradaki amacımız nasıl ki Gaziantep merkezde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi açısından çok iyi bir durumdaysa burayı da ayrı duruma getirmek. Zeugma'yı ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerimiz için karşılama merkezimizi de yapıyoruz. Bu çalışmamızı eylül ayına kadar bitireceğiz. Çalışmanın sonunda insanlarımız daha rahat bir şekilde Zeugma'ya gelerek hem buradaki gün doğumunu seyredebilecekler hem de kazılarda çıkan eserleri rahatlıkla görme imkanına sahip olacaklar."

Bu arada Dionysos ve Danae evlerini ziyaret eden gruptakiler, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alarak 20 bin dönüm üzerine kurulu Zeugma Antik Kenti'nde "Mousalar Evi" olarak adlandırılan Roma villasında ekiple kazı yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İl Kültür Ve Turizm MüdürlüğüBelkıs MahallesiFırat Nehri
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