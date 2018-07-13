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Gümüşhane yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

Doğu Karadeniz'de bakir güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen Gümüşhane yaylaları, yeşile bürünen dağları ve bozulmamış doğası ile ziyaretçilerini bekliyor.

Gümüşhane yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

Doğu Karadeniz'de bakir güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen Gümüşhane yaylaları, yeşile bürünen dağları ve bozulmamış doğası ile ziyaretçilerini bekliyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:48
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Gümüşhane yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de yaylalar, bakir güzellikleri, yalçın dağları ve bozulmamış doğası ile ziyaretçilerini bekliyor.

Yeşilin sarp dağları bir örtü gibi sardığı Gümüşhane yaylaları, sahil şeridindeki sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlere seri hava, eşsiz doğa ve keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Doğanın dinginliği ile ziyaretçilerine huzur vadeden yaylalarda, sıcak yaz günlerine karşın, dağların tepelerinde kar kütleleri gözlemlenebiliyor.

Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin rakımlı Saroyna yaylasında tabiatı saran yeşil bitki örtüsünün güzelliğine doğayla bütünleşmiş tarihi yayla evleri eşlik ederken, Kürtün ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Kazıkbeli yaylasında yaz mevsimine rağmen dağların zirvesinde kar görülebiliyor.

Kürtün ilçesinin bin 860 rakımdaki Beytarla Köyü de yaz mevsimiyle birlikte nemden uzak bir yaz geçirmek isteyenler için yeşile bezenmiş görüntüsüyle doğaseverlere alternatif sunuyor.

Özkürtün Beldesindeki ekmeğiyle ünlü Araköy'de ise yeşilin büyüsü Kürtün Barajı'nın serin sularıyla birleşerek, ziyaretçileri için doyumsuz bir manzara sunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizGümüşhane
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