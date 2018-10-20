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Gülüşüne hayranım-Ersen Özpirinçci

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Gülüşüne hayranım-Ersen Özpirinçci

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:32
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Gülüşüne hayranım-Ersen Özpirinçci

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Sosyal Sorumluluk projeleri ile tanınan ERSEN ÖZPİRİNÇCİ’nin yeni single çalışması GÜLÜŞÜNE HAYRANIM’ın  video klibini başrollerinde Ceyda Düvenci’nin babası usta oyuncu İsmail Düvenci ile tamamladı.

Sanatçının 6. Stüdyo çalışması özelliğini taşıyan, söz ve müziği kendisine ait, duygusal motifleri ve ERSEN ÖZPİRİNÇCİ’nin kendine has yazımı ve yorumu ile beğeni toplayan çalışma Sekiz Müzik Yapım etiketi ile dijital platformlarda yerini aldı.

Yönetmenliğini Talat Oflaz’ın yaptığı başrollerinde İsmail Düvenci’nin yer aldığı klip çalışması 2 günde profesyonel bir ekiple gerçekleştirildi.

Daha önceki klip çalışmalarında ‘’ Görme Engellilerin Yaşamı ve Umutları ‘’  ‘’Çocuklar ve Gelecek ‘’  ‘’Yaşlılar ve Hayat’’  gibi temalara odaklanan sanatçı bu çalışmasında da sosyal sorumluluk ve hayata dokunan mesajları ile yeni dinleyicilere ulaşmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ersen ÖzpirinçciGülüşüne Hayranım
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