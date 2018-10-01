GÜL SUNAL'IN “GÖLGE FESLİKANNARI”

Kilercibaşı 118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi olarak 27 Eylül 2018 tarihinde Gül Sunal’ın “Gölge Feslikannarı” adlı bi başına stand up gösterisini, 28 Cumhuriyet Yıldızımızla (burslu öğrencilerimizle) ve Lions ailemizle birlikte izledik.

Kültür etkinliğimizden elde edilen gelir Yönetim Çevremize, Genel Yönetmenimizin ana hizmetlerinden biri olan hapishanede anne yanında büyümek zorunda kalan çocukların eğitim masrafları için aktarılacaktır.

Kilerbaşı 118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komite Başkanı Zerrin Tever gelecek günlerde de çeşitli konulardaki birimlerde yapılacak olan etkinlik faaliyetlerinin Sosyal Sorumluluk ve Yardım amaçlı olacağını bildirdi.

Organizasyonda Emeği Geçenler

Kültür ve Sanat Komite Başkanı Zerrin Tever

Kültür ve Sanat Komite Başkan Yardımcısı Nevin Altınbaş

Kültür ve Sanat Komite Başkan Yardımcısı Nalan Kızılırmak

Kültür ve Sanat Komite Başkan Yardımcısı Hadiye Malaz