Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100045
ALTIN
227.410
DOLAR
5.9565
STERLİN
7.7622
EURO
6.9189
"Talas"
"Talas"
FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek
FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek
İhracatta tarihi zirve
İhracatta tarihi zirve
İçimizden Biri : Kenan Koç
İçimizden Biri : Kenan Koç
"Malay"
"Malay"

GÜL SUNAL'IN “GÖLGE FESLİKANNARI”

ZAMBAK KARABAY'ın haberi için tıklayınız...

GÜL SUNAL'IN “GÖLGE FESLİKANNARI”

ZAMBAK KARABAY'ın haberi için tıklayınız...

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:31
0 Okunma
GÜL SUNAL'IN “GÖLGE FESLİKANNARI”

Kilercibaşı 118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi olarak 27 Eylül 2018 tarihinde Gül Sunal’ın “Gölge Feslikannarı” adlı bi başına stand up gösterisini, 28 Cumhuriyet Yıldızımızla (burslu öğrencilerimizle) ve Lions ailemizle birlikte izledik.

Kültür etkinliğimizden elde edilen gelir Yönetim Çevremize, Genel Yönetmenimizin ana hizmetlerinden biri olan hapishanede anne yanında büyümek zorunda kalan çocukların eğitim masrafları için aktarılacaktır.

Kilerbaşı 118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komite Başkanı Zerrin Tever gelecek günlerde de  çeşitli konulardaki birimlerde yapılacak olan etkinlik faaliyetlerinin Sosyal Sorumluluk ve Yardım amaçlı olacağını bildirdi.

Organizasyonda Emeği Geçenler

Kültür ve Sanat Komite Başkanı Zerrin Tever
Kültür ve Sanat Komite Başkan Yardımcısı Nevin Altınbaş
Kültür ve Sanat Komite Başkan Yardımcısı Nalan Kızılırmak
Kültür ve Sanat Komite Başkan Yardımcısı Hadiye Malaz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KilercibaşıGül SunalZerrin TeverNevin AltınbaşNalan KızılırmakHadiye MalazGölge Feslikannarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kadınların gözyaşı döktüğü yerlere dokunmak istedim'
'Kadınların gözyaşı döktüğü yerlere dokunmak istedim'
Ünlü oyuncu Kemal İnci hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Kemal İnci hayatını kaybetti
"Malay"
"Malay"
Bosna Hersek'te bir 'Osmanlı arkeoloğu'
Bosna Hersek'te bir 'Osmanlı arkeoloğu'
Antalya sanatta da dünya starı olacak
Antalya sanatta da dünya starı olacak
8 bin yıllık çipura kalıntısı bulundu
8 bin yıllık çipura kalıntısı bulundu
İRANLI SANATÇI SİAMAK AZMİ GALERİ 7 İSTANBUL’DA...
İRANLI SANATÇI SİAMAK AZMİ GALERİ 7 İSTANBUL’DA...
Üsküdar'da sezon Özdemir Erdoğan konseriyle başladı
Üsküdar'da sezon Özdemir Erdoğan konseriyle başladı
Tümülüs ile Safranbolu tarihine yolculuk
Tümülüs ile Safranbolu tarihine yolculuk

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ