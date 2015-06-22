Grup Model'den Zonguldak'ta konser

ZONGULDAK - Karaelmas Uluslararası 14. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Grup Model konser verdi.



Zonguldak Valiliği önünde oluşturulan sahneye çıkan grup, sevilen parçalarını seslendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Grup Model'in konseri yoğun ilgi görürken, hayranları konser boyunca şarkılara eşlik etti.



Grup üyeleri, Zonguldak'ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, konserin kent halkının eseri olduğunu belirtti.



Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, konserin ardından grup üyelerine madenci heykeli ve festival plaketi verdi.

