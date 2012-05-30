Grammy ödüllü müzisyen ''Doc'' öldü

RALEIGH - "Flatpicking" adı verilen gitar çalma tekniğiyle, eskiden mandolin, keman veya banço'ya destek enstrümanı olarak düşünülen gitarın, 1950'li ve 1960'lı yıllardan itibaren ana müzik aleti haline gelmesini sağlayan Watson'ın Kuzey Carolina eyaletindeki bir hastanede 89 yaşında öldüğü bildirildi.



Amerikan folk müziğinin ünlü sesi, usta gitarist Watson'ın yardımcısı ile tedavi gördüğü hastanenin sözcüsü, Watauga ilçesindeki Deep Gap'teki evinde yere düşen ünlü sanatçının, kaldırıldığı Wake Forest Baptist Tıp Merkezi'nde geçirdiği karın ameliyatından 5-6 gün sonra öldüğünü belirtti.

Müzik yaşamı boyunca yaptığı 60 albümle, 60'lı yılların hipilerinden, geleneksel country ve folk müziği sevenlere kadar geniş bir hayran kitlesi kazanan Watson'ın albümlerinden 7'si Grammy ödülü kazandı.

Ayrıca 1997 yılında ABD Ulusal Sanatlar Madalyasını dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın elinden alan Watson, 2004 yılında kazandığı Grammy hayat boyu başarı ödülüyle birlikte toplam 8 Grammy ödülü sahibi oldu.