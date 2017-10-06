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GÖKÇE ELGİNER "SERSERİ" DİYE SESLENECEK

12 yıldır profesyonel olarak sahne hayatına devam eden  Gökçe Elginer; ETL RECORDS etiketiyle Emrah Hocaoğlu yapımcılığında ‘Serseri' adlı ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu.

GÖKÇE ELGİNER "SERSERİ" DİYE SESLENECEK

12 yıldır profesyonel olarak sahne hayatına devam eden  Gökçe Elginer; ETL RECORDS etiketiyle Emrah Hocaoğlu yapımcılığında ‘Serseri' adlı ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu.

06 Ekim 2017 Cuma 11:54
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GÖKÇE ELGİNER "SERSERİ" DİYE SESLENECEK

Serseri ” şarkısının Sözü Müziği Alper Narman ve Onurr  ortak imzası taşırken düzenlemesi  ünlü aranjör Ozan Bayraşa’ya  ait. Güzel şarkıcının İmaj çalışmasını Tarık Gül üstlenirken fotoğrafları ise Eylül Ezik imzası taşıyor. Şarkının video klibi ise Onur Sarsıcı yönetmenliğinde 20 kişilik bir ekiple yaklaşık 48 saatte Çatalca'da çekildi.

Müzik hayatına Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda kontrbas eğitimi  alarak başlayan Gökçe  Elginer sesi , güzelliği ve tarzı ile adından çokça bahsettirecek. İlk single çalışması ‘Serseri’ sıkça dinliyeceğimiz ve en çok çalan şarkılar arasında yer almaya aday bir şarkı.

Konser çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyen genç müzisyen sevenlerini bekleyen birçok sürprizin de müjdesini verdi.

Haber: Hakan Kanburoğlu
 

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Anahtar Kelimeler:
SerseriGökçe ElginerEmrah HocaoğluSingle
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