'Göç Yolu' filminin özel gösterimleri yapılacak

SAKARYA

Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan hasta, yaşlı, yaralı, kadın ve çocukların dağlarda verdiği ölüm kalım mücadelesini anlatan filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Turgut Ural, yapımcılığını ise Mustafa Şengün üstlendi.

Filmde, Ahmet Yenilmez, Aysun Güven, Sinan Bengier, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Gül Gülsün Yıldız, Esra Sönmezer, Hülya Diken, Kaan Keskin, Şükran Çağman, Ercüment Fidan ve Kaan Oruçoğlu izleyici karşısına çıkacak.

Filmin, 15 Eylül'de Yozgat'ta, 19 Eylül'de çekimlerin yapıldığı Sakarya'da ve 25 Eylül'de Hakkari'de, oyuncuların katılımıyla özel gösterimleri yapılacak.

"Ailece izlenebilecek bir film çektik"

Filmin yapımcısı Mustafa Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zamana kadar bu acı olayları anlatan bir film çekilmediğini söyledi.

Ailece izlenebilecek bir film çektiklerini belirten Şengün, "Balkanlar'da yaşananları merak edenler için bu film iyi bir ilham kaynağı olacak. Elimizden geldiği kadar davet aldığımız yerlerdeki sinemaseverlere ulaşmaya çalışacağız. Film 21 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak, çeşitli illerimizde izleyicilerimiz oyuncularla beraber filmi izleme imkanına erişecek. Bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldik. İlk durak olarak Yozgat Sarıkaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 15 Eylül'de ilçede olacağız. 19 Eylül'de Hendek'te olacağız. 25 Eylül'de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hakkari Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla Hakkarili sinemaseverlerle buluşacağız." diye konuştu.

"Hakkari'yi sinemanın seçkin örnekleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz"

Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da düzenleyecekleri "1. Hakkari Ulusal Film Festivali"nin amacının, ülkede sinema sanatını teşvik etmek ve Hakkari'yi sinemanın seçkin örnekleriyle buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Film festivali kapsamında ücretsiz film gösterimleri, kısa metrajlı film yarışması, gençlere yönelik sinema atölyesi çalışmaları ve vizyona girecek bir filmin galasının gerçekleştirilmesini planladıklarını aktaran Ağacanoğlu, "Bu kapsamda yeni vizyona girecek 'Göç Yolu' filminin galasının yapılması için film yönetmeni Turgut Ural'ı, yapımcısı Mustafa Şengün'ü ve film kadrosunu Hakkari'ye davet ettik. Balkanlar'ı, hepimiz Zağra Müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin hatıralarından yakından bilmekteyiz. Ayrıca 1912 yılında Balkanlar'da yaşadıklarımızın beyaz perdeye aktarılması çok önemli." ifadelerini kullandı.