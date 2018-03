Gloryhole ile Glam Metal Fırtınası

Röportaj: Güney Güneyan



Glam Metal özellikle 70’li ve 80’li yıllarda ön plana çıkmış bir müzik türü. Tabii, bildiğiniz üzere Rock müzik kendi içerisinde ayrışmakta. Glam Metal de bunlardan sadece biri. Heavy Metal’in bir alt türü ve Türkiye’de pek faal değil. Glorhyhole’de tam da burada göze çarpan bir grup olarak karşımıza çıkıyor.

Pekiyi, Glam Metal ile Glam Rock arasındaki o ince farkı nasıl anlatabiliriz? Bunu Gloryhole anlataduracak ama Glam Rock, temelinde cinsiyetler arasındaki farkın belirsizleşmesi üzerine çalışmış ve bu sebep ile de Glam Metal öncesinde makyaj ve feminen kıyafet akımının öncüsü olmuştur. O dönemlerde görsel farklılıklar en uç noktalara ulaşmıştı. Bu perspektiften bakar isek de, Glam Rock, Glam Metal’in öncüsü durumdaydı. Yanımda da Türkiye’de uzun zamandır bu işe gönül vermiş, genç mi genç bir cover grubumuz var. Bu adamlara iyi bakın! Haydi, onları tanıyalım!



Merhabalar, geldik yine o malum soruya; öncelikle nasılsınız?

Selamlar, bomba gibiyiz! Sizleri sormalı?



Ben de “harikayım!” diyebilirim ama bence siz bu dönem “bomba” filan demeyin. Aman diyelim, neyse; siz kimsiniz ve nasıl bir araya geldiniz? Ne var, ne çok? Sizi tanıyalım mı, ne dersiniz?

Biz Glam Metal aşkı ile yanıp tutuşan beş genciz. Tanışma evremiz ise beş, altı yıl öncesine dayanıyor. Her birimiz bu tarzı icra eden farklı gruplarda çalıyorduk. Daha önce farklı projelerde beraber sahne almışlığımız da olmuştur. En sonunda da “ee, haydi beraber güzel bir proje yapalım!” dedik ve bir araya geldik. Ve biraz açıklamak gerekir ise; çok zor şartlarda bir araya geldik. Vokalistimiz Bartu Balıkesir’den okulunu askıya alıp, sırf bu müziği yapabilmek için kadroya katıldı. Keza gitaristimiz Erdem'de aynı şekilde. Her şeyi bırakıp İzmit'ten zıplayıp geldi. Uzun bir süre aradığımız davulcuyu bulamadık. Ve aşırı zaman kaybettik. Şu an ki davulcumuz Okan ise denediğimiz altıncı adam oldu ve aramıza dahil oldu. Süreç sıkıntılı geçti. Öte yandan da grubun diğer bütün elemanları çalışıyor. Oldukça zor şartlarda toparlandık kısacası. Glam Metal ve AOR (Albüm Orient Rock) türlerinde çalıyoruz. Gerek sahne kıyafetlerimiz, gerek ise sahne şovlarımız ile 80'leri günümüze olabildiğince yansıtmaya çalışan hırslı bir grubuz kısacası.



Cover grubusunuz. Bu kulağa daha kolay icra edilebilir gibi geliyor ama şüphesiz daha zor değil mi? Çünkü daha önce bu işin duayenleri tarafından seslendirilen, hafızalara kazınan şarkıları siz tekrar can veriyorsunuz. Bence zor olmalı. Siz ne düşünüyorsunuz?

Evet, şuan için cover grubuyuz. Senin de söylediğin gibi cover yapmak biraz daha zor sanırım. “Duayen” ya da “baba” diye tabir ettiğimiz grupların parçalarını birebir ve eksiksiz çalmak her zaman beste yapmaktan daha zordur. Beste kendi elinden, zekandan ve yaratıcılığından beslenir. Yaratıcılık namına bir şey yok ise işte o zaman işler tam tersine döner. Beste yapmak daha zor bir hal alır. Bizler de bunu bildiğimiz için öncelikle bu işin duayenlerini anlamak ve ruh hallerine inebilmek için coverlar ile daha fazla haşır, neşir oluyoruz. Ki yapacağımız besteler bize ve insanlara daha çok haz verebilsin.



Sanırım Mötley Crüe en başta olmak üzere, Poison, Ratt, Dokken, Europe, Firehouse, ve hatta Night Ranger’ın seslendirdiği o efsanevi şarkılar üzerine çalışıyorsunuz. Pekiyi, nasıl bir hazırlık süreci oluyor?

Kısmen. Yani Glam Rock'a çok fazla, hatta hiç girmiyoruz. İşimiz Pure Glam Metal ve sound'a yakın AOR parçalardan oluşuyor. İlk olarak solistimiz önümüze fazla unrated'a girmeden ve çok popüler olmayan parçalardan oluşan bir liste sunuyor. Ve aralarından repertuara eklenecek parçaları seçiyoruz. Çalışıyor, prova alıyor ve konserlerimizde seyircimize sunuyoruz.

Tanımlamaya çalıştığım gibi Glam Metal, insana insan ile hitap edip, cinsiyetçi kavramları bertaraf ediyor. Ve aslında hepimizin özünde aynı olduğunu, cinsiyetlerimizin kişiliklerimiz üzerine geçirilmiş bir maske olduğunu düşünen ve buna karşı bir başkaldırış müziği icra eden insanlar tarafından ön ayak olmuş gibi duruyor. Pekiyi siz, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu?

Kesinlikle Glam Metal ''Güzel Adamların Müziği'' bütün tabuları yıkıp, feminen bir görüntü çizip, makyaj yapıp, tayt giyip, leoparlı desenlerle bezenip, aslında bütün olaya ters bir bakış açısı ile yaklaşıyorlar. Cinsiyetçi kavramlara gem vuruyorlar. Öte yandan da bu kadar kadınsı görünüp bu kadar maskülen görünen bir yaşayış biçimidir Glam Metal. İnsanların günümüzde hala kadın - erkek eşitsizlikleri üzerine çekişmeleri sürmektedir. 80’lerdeki bu akımlar dünya da birçok tabuyu yıktı. Bizler de ülkemizde bunun olmasını istiyoruz. Ve bu konuda elimizden geleni yapacağız. Unutmayalım ki herkes eşittir.



Hazır işin teknik boyutuna girmiş iken; müzik türünüz, Punk’tan tutun, ta New Wave’e kadar uzanmakta olan bir akımı etkilemiş olduğu belli. Ve bu müzikal sentez ile yaptığınız müzik arasında sizce nasıl bir bağ var? Sizi bu akım nasıl etkiledi?

Kesinlikle Brit, Punk, Glam Rock, Amerikan Maskülen Hard Rock ile sentezleniyor. Ve ortaya olağanüstü bir tarz çıkıyor. Yelpazesi çok geniş bir tür. Heavy Metal'in alt türü olarak gösterilse de Balladları yadsınamaz derecede yürek parçalayıcı. Diğer türler ile etkileşimde olduğu aşikar. Fakat bizim müziğimiz 80'ler Amerikan ögeleri barındırıyor. Cayır cayır Pure Glam Metal Los Angeles usulü.



“Sabahlara kadar bıkmadan ve usanmadan çalar, söyleriz.” dediğiniz bir grup var mı?

Sanırım Tyketto - Forever Young ve Dokken - Unchain The Night çalar iken çok eğleniyoruz, çıldırıyoruz ve deliriyoruz! Şu sıralarda ise Night Ranger - Don't Tell Me You Love Me parçasına baya bir takmış durumdayız!



Günümüzde dinleyici kitlesi nasıl? Şahsen bazen sırf nostalji olsun diye açıp, Matijevic dinliyorum ya da Def Leppard. Çok sıkı bir takipçisi olmasam da, destekliyorum bu tür etkinlikleri. Siz kimi dinliyor, çekim alanına giriyorsunuz?

Açıkçası çok zor bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü Glam Metal'de bilindiği üzere en önemli şeylerden birisi sahne kostümüdür. Dinleyici karşısında kaliteli müziğin yanı sıra görsellik de ister. O enerjiyi sizden almak ister. Gerçekten Glam Metal dinleyen insanların bu müziği icra ettiğini görmek ister. Bu sebepten dolayı senelerdir Türkiye'den gerçek bir Glam Metal grubu çıkmadı. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi bu müziği gerçekten seven insanların icra etmemiş olması. Ve çok garip bir etkendir ki; dinleyicilerin karşısına “piknik şortu” ve “siyah tişört ile” çıkmasıdır. Glam Metal ile haşır neşir olan insanlar bu sözümüzü çok iyi anlayacaklardır. Hatta yeri geldiğinde mekan işletmecileri bile bu konuda bayağı sıkıntılı diyebiliriz. Çünkü genel olarak farklı metal müzik türleriyle uğraşan müzisyenler bir araya gelip Glam Metal yapmaya çalıştıkları için yüzde yüz bu hissiyatı dinleyiciye veremiyorlar. Tam bu noktada Gloryhole olarak bu olaya bir son vermek için kollarımızı sıvadık ve dedik ki; ''Evet beyler, insanlara gerçek bir Glam Metal grubuna ihtiyacı var. Ve onlara nasıl olur gösterelim!” Gerek sahne şovlarımız, gerek kostümlerimiz, gerek ise repertuarımızın sağlamlığıyla bunu da fazlası ile yapmaya çalışıyoruz. Ve Amerika'da dahi Glam Metal dinleyicisi çok azaldı. Geçmişin müziğini yapıyoruz. Şuan en popüler grup “Steel Panther.” Onun dışında Kuzey ülkeleri Glam ve Sleaze konusunda çok başarılı. Seyirci olayı da dünya genelinde bunlar ile doğru orantılı. Yine de M3 festivalleri yapılıyor. Amerika’da kemik kitle hala deli gibi bu müziği dinliyor. Neyse ki tarih tekerrür ediyor. Türkiye’de de Hard Rock, Glam Metal piyasası çok fazla yükselmiş durumda. İnsanlar tekrardan kaliteli sound ve kaliteli grup dinleme arayışında. Ve biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Burada çok sağlam bir Glam kitlesi var ve daha evlerinden çıkarmayı planladığımız kişiler var. Dinlediğimiz etkilendiğimiz çok grup var. Elbette bunlar da XYZ, Dokken, White Lion, Great White, Firehouse, Europe, Ratt, Mötley Crüe ve tabii ki Steel Panther başta gelenlerden birkaçı.



Gerek Dorock, gerek ise Shaft’ta da sahne alıyorsunuz diye duydum. Nasıl oradaki ambians?

İki konserimiz oldu orada. Dolu dolu ve heyecan verici geçti bizim açımızdan. Seyirci beklediğimizden kat ve kat fazla ve coşkuluydu. Her konser sahne önüne gelen ve parçalara eşlik eden muazzam dinleyicilerimiz var. Enerjileri o kadar mükemmel ki; bir an önce diğer konserin gününün gelmesini en az onlar kadar bizde sabırsızlıkla bekliyoruz. Resmen aile olduğumuz bir kitlemiz var. Çok değerli Perulu bir dinleyicimiz bile var. Hatta Diego’ya ve eşi Gizem'e selamlar. (Gülüyor)



Neden müzik platformlarında yoksunuz? Çeşitli telif hakları vesaire mi, yoksa sizin aldığınız bir karar mı?

Hali hazırda şu an için Youtube kanalımız açılmış bulunmakta. Bunun dışında Facebook, Instagram hesaplarımızda da sahne performanslarımızı sık sık paylaşıyoruz. Twitter’a çok yeni katıldık. Tabii ki merak edenler bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, daha önce hiç canlı performansımıza katılmamış olanlar ise sahne performanslarımızı izleyebilirler. İlerleyen zamanlarda da diğer platformlarda olacağız.



Bir gün cover müzik dışında bir projede sizi görebilecek miyiz?

Kesinlikle! Kafamızda çok değişik projeler mevcut. Bunların içinde tabii ki bestelerde var. Bunun haricinde de İspanya'da senelerdir görüşmekte olduğumuz, bizimle aynı tarzı icra eden mükemmel Glam Metal grupları var. Bu gruplara da destekleri için cani gönülden teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde her şey yolunda gider ise; İspanya'da güzel bir organizasyonda yer alacağız.



Yaklaşan etkinlikler var mı? Var ise nerede?

Olmaz olur mu? 4 Ağustos Perşembe günü Taksim, Dorock'ta, 18 Ağustos Perşembe ise Shaft Club'ta olacağız.



Röportaj bitti mi? Bitti ise biz neden buradayız? Şaka bir yanda dursun, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?

Eklemek istediğimiz bir şeyler var, evet. Bizi her zaman destekleyen muhteşem dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi merak edenleri konserlerimize bekliyoruz. Tüm ruhunuzu Glam Metal ile sarmaya davetlisiniz demek oluyor bu. Bu güzel, keyifli sohbet için de ayrıca size ve gazetenize ayrıca teşekkür ederiz.





