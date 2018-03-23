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'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte

Romantik balenin başyapıtlarından "Giselle", 10 yıl aranın ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi aracılığıyla başkent izleyicisiyle buluşacak.

'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte

Romantik balenin başyapıtlarından "Giselle", 10 yıl aranın ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi aracılığıyla başkent izleyicisiyle buluşacak.

23 Mart 2018 Cuma 12:02
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'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte

ANKARAAnkara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçısı Zeynep Sunal Öngün tarafından sahneye konulan Giselle, yarın akşam prömiyer yapacak. 

Bir dünya klasiği olan eserin ödüllü dekor tasarımını Andan Öngün, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını da Fuat Gök üstleniyor. İki perdelik yapıtın koreografisi Jean Coralli ile Jules Perrot'un imzasını taşıyor.

Balede dönüşümlü olarak Giselle'i Özge Başaran, Mine İzgi, Sultan Menteşe, Albrecht'i ise Eren Keleş, İlhan Durgut ve Berkay Saraçoğlu canlandırıyor. Myrtha rolünü Özge Onat, Cansın İravul, Gizem Tuncel, Hilarion'u ise Emre Güler, Uluç Aytan, David Khozashvili üstleniyor.

Adolphe Adam'ın en tanınmış balesi olan, ilk defa 1841 yılında oynanan Giselle'de dans etmeyi çok seven, çocuksu, kırılgan bir köylü kızı olan Giselle'in kılık değiştirip Loys olarak kendini tanıtan ve aslında bir kont olan Albrecht'le trajik aşk hikayesi anlatılıyor.

"En değerli eserlerden bir tanesi"

Eseri sahneye koyan ADOB sanatçısı Zeynep Sunal Öngün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Giselle romantik dönem balesi. Çok önemli beyaz balelerden, ilk üç içerisindeki en değerli eserlerden bir tanesi." bilgisini paylaştı. 

Bale topluluklarının daima oynadığı "Giselle", "Kuğu Gölü", "Uyuyan Güzel" gibi büyük eserlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Öngün, "Uzun bir aradan sonra Ankara Devlet Opera ve Balesinde Giselle'i sahneleyeceğiz, beyaz baleyi gerçekleştireceğiz. Giselle, ADOB'da 1998'de sahnelenmişti. Ben Giselle'i oynamıştım. Bundan 10 yıl sonra 2008'de gösterildiğinde ise ben sahneye koymuştum. Şimdi 2018'de tekrar sahneye koyuyorum. Yani 30 yıl içerisinde 10'ar yıl aralıklarla Giselle yapmış olduk." dedi. 

Giselle'in daha önce ödül alan dekor tasarımını gerçekleştiren Adnan Öngün de daha önce İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 2 bin 500 kişilik bir salonda gösterilen eserin bu salona göre hazırlandığını dile getirdi.

Bu dekorla "Yılın En İyi Dekoratörü" ödülünü aldığını belirten Öngün, Ankara'daki dekorda ufak bazı eklemelerin de olduğunu bildirdi. Öngün, "Giselle'in dekoru burada daha da güzel, bazı ufak tefek eklemelerle daha da görkemli hale geldi." sözlerine yer verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
GiselleBaleRomantik BaleAnkaraAnkara Devlet Opera Ve Balesi
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