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Gençlere kültür sanat desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, gençlerin kültür ve sanat projelerine destek verilmesini amaçlayan GENÇDES birinci grup başvuruları sonucunda, 331 projeye 25 milyon 131 bin 675 lira destek sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

Gençlere kültür sanat desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, gençlerin kültür ve sanat projelerine destek verilmesini amaçlayan GENÇDES birinci grup başvuruları sonucunda, 331 projeye 25 milyon 131 bin 675 lira destek sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

21 Nisan 2017 Cuma 12:03
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Gençlere kültür sanat desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, GENÇDES programını geçen yıl başlattıklarını anımsatarak, programla gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımının artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Avcı, programı, "Eser Üretim Desteği", "Etkinlik ve Proje Desteği" ile "Sanatsal Faaliyet Desteği" olmak üzere üç kısımdan oluşturduklarını aktardı.

Program çerçevesinde geçen yıl 91 projeye 8,3 milyon lira destek verdiklerini belirten Avcı, bu sene için programa 53 milyon 600 bin lira bütçe ayırdıklarını ifade etti. Avcı, birinci grup başvurularının 30 Ocak-17 Mart tarihleri arasında yapıldığını bildirdi. Avcı, "Eser Üretim Desteği" başlığı altında tüzel kişilerden, tarihin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının tanıtımına yönelik Belgesel Film ve Uzun Metraj Animasyon dallarında, çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak içeriğe sahip 'Bilgisayar Oyunu' ve 'Uzun Metraj Animasyon' dallarında başvuruları aldıklarını belirtti.

Avcı, "Etkinlik ve Proje Desteği" başlığında 14-29 yaş arasındaki gençler ile onlara ve çocuklara yönelik etkinlik ile projeler hazırlayan gerçek ve tüzel kişilerin geleneksel sanatlar, sahne sanatları, plastik sanatlar, edebiyat, müzik, sinema dallarında proje başvurularını yaptılarını ifade etti.

Bakan Avcı,  şu değerlendirmede bulundu:

"Bize gençlerimizin sanat ufkunun ne kadar geniş ve zengin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir diğer memnuniyetimiz de başvuruların sadece büyükşehirler değil ülkemizin hemen her yöresinden yapılmış olması. Bu süre içinde bin 902 proje başvurusu yapıldı. GENÇDES programı birinci grup başvuruları sonucunda Değerlendirme Kurulumuz 331 projenin toplam 25 milyon 131 bin 675 lira tutarında desteklenmesine karar verdi."

Avcı, başvuruların sonucunun Bakanlığın internet sitesinden öğrenebileceğini ifade ederek, "Başvuru süresi içinde projesini yetiştiremeyen gençlerimiz üzülmesin, önümüzdeki günlerde ikinci grup başvuruları almaya başlayacağız. İnşallah bu programla gençlerimizin kültür sanat faaliyetleri daha da artacak ve bizim onlara desteğimiz de devam edecek." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi AvcıGENÇDESGençlere Kültür Sanat Desteği
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