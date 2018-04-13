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'Gençler arasında Türkçeye duyarlılık çok iyi'

TDK Başkanı Prof. Dr. Kaçalin, "Hiç ummuyordum ama gençler arasında da Türkçeye duyarlılık çok iyi, bu konuya dikkatleri var" dedi.

'Gençler arasında Türkçeye duyarlılık çok iyi'

TDK Başkanı Prof. Dr. Kaçalin, "Hiç ummuyordum ama gençler arasında da Türkçeye duyarlılık çok iyi, bu konuya dikkatleri var" dedi.

13 Nisan 2018 Cuma 13:56
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'Gençler arasında Türkçeye duyarlılık çok iyi'

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, "Yaşıtlarımın Türkçeye hassasiyetlerine baktığımda çoğu şeyin farkında olduklarını gördüm, bu sevindirici bir durum. Hiç ummuyordum ama gençler arasında da Türkçeye duyarlılık çok iyi, bu konuya dikkatleri var." dedi.

Kaçalin, dil hassasiyeti konusunda yaptığı açıklamada, hem bireysel olarak hem de kurumlardan TDK'ye dilin doğru kullanımına ilişkin çok fazla soru geldiğini söyledi.

Teknik üniversitelerin inşaat, gemi ve uçak gibi bölümlerinden öğretim üyelerinin kendisine "Dilde zorlanıyoruz bize açıcı fikir ver, anlat öğrenelim" dediklerini belirten Kaçalin, bunun güzel bir teklif olduğunu ifade etti.

Gittiği bir lisede öğretmenler ile öğrencilerin akıllıca ve çok dikkatli sorular yönelttiklerini anlatan Kaçalin, şöyle devam etti:

"Dini camiada da dil çok önemli. Dilimiz dinimizle paraleldir, dilimiz giderse din de elden gider. Tercümanlardan da geri dönüşler oluyor. 'Dil çok mühim, tercüme ile bunu anlıyoruz.' diyorlar. Hukukçular da kanun yazarken ve kanunu izah ederken, tercümede veya anlamada zorlandıklarını söylüyorlar. Sadeleştirme adı altında yeni bazı budama kelimelerin çözümsüzlüğe ittiğini, bundan nasıl kurtulacaklarını sordular. Tabii bu durum her budama kelime için geçerli değil. Çünkü bu kelimelerin iyi tarafları da var, onlara aksileri rastlamış. O kelimeler üzerinden konuşuyoruz."

- "Türkçeye duyarlılık çok iyi"

Kaçalin, "Yaşıtlarımın Türkçeye hassasiyetlerine baktığımda çoğu şeyin farkında olduklarını gördüm, bu sevindirici bir durum. Hiç ummuyordum ama gençler arasında da Türkçeye duyarlılık çok iyi, bu konuya dikkatleri var." diye konuştu.

Dil hassasiyeti, duyarlılığı konusunda bazı durumların dikkatini çektiğini vurgulayan Kaçalin, "Sosyal medyada paylaşılan bir yazıdaki hatalar üzerinden yorumlar yapılıyor. Bu da çok güzel bir geri dönüş. Böylece şakalaşma, ikaz etme veya tenkit etme adı altında bir seviye yakalanıyor. Bu, 'Ben seni yersiz utandırmayayım ama sen de nerede hata ettiğinin farkına var.' anlamında oluyor. Bunu ben de arada yapabiliyorum. Çok güzel bir yazı görüyorum fakat bir, iki yerde hatası var. 'Fazla yayılmadan şunları düzelterek etrafa yayınız.' diyorum. Bunlar güzel geri dönüşler." sözlerine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mustafa Sinan KaçalinTDK
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