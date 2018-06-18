Gençer Paris’te 2 sergiye katıldı

Nişantaşı doğumlu Şair Ressam K. Muzaffer Gençer, bu yıl 22. si düzenlenen ve Dünya Çağdaş Sanatçılarını Louvre Müzesi'nde biraraya getiren Art Shopping'e 3. kez katıldı.

Carrousel du Louvre Salonlarında 25-26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşen sergide, Gençer fovizim etkisi görülen ekspresyonist tarzdaki 8 yapıtı ile yer aldı.

Uluslararası Ünlü Azerbaycan'lı Ressam Asmar Narimanbekova'nın galerisi Asmar Art'dan katılan K.Muzaffer Gençer katılımı için “ülkelerarası sanat coşkusu ve sanat aşkını gördüm” dedi.

Eseri olan sanatçılar; Asmar Narimanbekova, Fidan Aliyeva, Igor Novikov,

Leyla Melikli, Aydan Huseynli, Lala Agayeva, K.Muzaffer Gençer-Fatima

Mammadova, JamilaSultan

Paris Anadolu Kültür Merkezi’nde…

K.Muzaffer Gençer ekspresyonist tarzdaki yapıtlarıyla üyesi olduğu Paris Anadolu Kültür Merkezi‘nde 17 Mayıs 2018 - 17 Haziran 2018 tarihleri arasında Saküder Başkanı Ali Eser tarafından düzenlenen Anadolu’dan Esintiler Paris Sergisinin Katılım Belgesini Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Dr. Demir Fıtrat Onger’den aldı.

Sergide; Alptekin Soy, Baksen Öçal, K.Muzaffer Gençer, Kezban Anayurt, Mahir Şensoy, Nemin Göktepe, Neval Önen, Nur Gökbulut, Nuran Say, Serap Sevim’in eserleri yer aldı.

K. Muzaffer Gençer Kimdir?

İstanbul Nişantaşı’nda doğan sanatçı M. Ü. İşletme Fakültesini bitirip (2002-2006) YTÜ. (İKGM) ve (2007-2011) İTÜ. (İTÜSEM) Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etti. Banka emekli müdürlerindendir. Yurt dışında 3’ü kişisel, 3’ü Art Shopping Carrousel du Louvre ve Côte d’Azur-Cannes olmak üzere 23, yurt içinde yurt dışında toplam 190 dan fazla sergiye katılan Gençer, Paris Anadolu Kültür Merkezi, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. İBB’ den Senin İstanbul’un Resim yarışması 3. lüğü olup, yayımlanmış 2 şiir kitabı vardır.

Haber: Zambak Karabay