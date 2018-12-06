Genç Sanatçıların “Crash” Sergisi...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

La Visione Sanat Art Galery, usta ve genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Crash”ın açılışını 24 Kasım 2018 Cumartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu.

Kalabalık sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden sanata gönül vermiş 35 sanatçının kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Alev Polat, Aynur Kızılkaya, Ayşe Gül Gündüz, Adnan Çoker, Bilgen Özerdem Kara, Bilun Marmara, Burak Oğur, Damla Kökten, Deniz Dağyaran, Ebrar Hacıalioğlu, Emine Tuğyan Gündoğdu, Ergin İnan, Gülşah Çaçan, Hazal Çınar, Hülya Kaya, İclal Erentürk Güçsav, Nimet Topkaç, Nursun Kırlıoğlu, Oğuzhan İbrahimoğlu, Olgun Kaşıkçı, Ömer Yiğit Aral, Pelin Altıntop, Pınar Özkan, Sabriye Hatipoğlu, Selma Çınar Coşkun, Serkan Özler, Serpil Başaran, Seval Minaz, Sıla Güven, Süleyman Saim Tekcan, Şenay Bakkalbaşı, Tanju Demirci, Uğur Şükrü Şenocak, Zhanara Sabdenova, Zeynap Serdar

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 8 Aralık 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.