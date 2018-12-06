Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93787
ALTIN
212.463
DOLAR
5.3437
STERLİN
6.7982
EURO
6.0566
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi
Kütahya'da 10 bin sikke ele...
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı...

Genç Sanatçıların “Crash” Sergisi...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Genç Sanatçıların “Crash” Sergisi...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

06 Aralık 2018 Perşembe 11:16
0 Okunma
Genç Sanatçıların “Crash” Sergisi...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

La Visione Sanat Art Galery, usta ve genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Crash”ın  açılışını 24 Kasım 2018 Cumartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

Kalabalık sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden sanata gönül vermiş 35 sanatçının kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Alev Polat, Aynur Kızılkaya, Ayşe Gül Gündüz, Adnan Çoker, Bilgen Özerdem Kara, Bilun Marmara, Burak Oğur, Damla Kökten, Deniz Dağyaran, Ebrar Hacıalioğlu, Emine Tuğyan Gündoğdu, Ergin İnan, Gülşah Çaçan, Hazal Çınar, Hülya Kaya, İclal Erentürk Güçsav, Nimet Topkaç, Nursun Kırlıoğlu, Oğuzhan İbrahimoğlu, Olgun Kaşıkçı, Ömer Yiğit Aral, Pelin Altıntop, Pınar Özkan, Sabriye Hatipoğlu, Selma Çınar Coşkun, Serkan Özler, Serpil Başaran, Seval Minaz, Sıla Güven, Süleyman Saim Tekcan, Şenay Bakkalbaşı, Tanju Demirci, Uğur Şükrü Şenocak, Zhanara Sabdenova, Zeynap Serdar

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 8 Aralık 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

AA

Anahtar Kelimeler:
CrashLa Visione Sanat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede
Mevlana Müzesi bu yıl da rekora koşuyor
Mevlana Müzesi bu yıl da rekora koşuyor
Türk dizileri Lübnan'da altın çağını yaşıyor
Türk dizileri Lübnan'da altın çağını yaşıyor
'Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali' 14 Aralık'ta başlıyor
'Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali' 14 Aralık'ta başlıyor
Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak
Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak
Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
Fas'ta Türk dizilerine ilgi
Fas'ta Türk dizilerine ilgi
"İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" başladı
"İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" başladı
Sultans of Istanbul Marathon & Festival
Sultans of Istanbul Marathon & Festival

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ