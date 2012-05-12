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''Geleneksel Türk Sanatları Buluşması'' sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geleneksel Türk sanatlarının yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen sergide, 11 sanatçının 100 eseri bulunuyor

''Geleneksel Türk Sanatları Buluşması'' sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geleneksel Türk sanatlarının yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen sergide, 11 sanatçının 100 eseri bulunuyor

12 Mayıs 2012 Cumartesi 12:21
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''Geleneksel Türk Sanatları Buluşması'' sergisi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geleneksel Türk sanatlarının yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen ve 11 sanatçının 100 eserinin bulunduğu ''Geleneksel Türk Sanatları Buluşması'' sergisi, 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisiyle Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde açılan sergide,  Türkiye genelinde kaat'ı, hüsn-ü hat, tezhip, mozaik, minyatür, ebru ve çini sanatlarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Açılışta konuşan Fikri Firar Sanat Başkanı Ömer Erendor, Türk kültürüne ait sanatların özellikle genç nesiller tarafından unutulmamasını amaçladıklarını belirtti.

Projenin sadece soyut bir sanat sergisi olmadığını, içinde tüm manevi duyguları, zenginlikleri ve tarihi barındırdığını dile getiren Erendor, sergideki birçok eserde memleketi olan Gaziantep'in kültür, tarih ve geleneğinin kaat'ı, hüsn-ü hat, tezhip, mozaik, minyatür, ebru ve çini sanatlarında işlendiğini söyledi.

Erendor, ''Üzerinde bulunduğumuz coğrafyayı yine atalarımızdan devraldığımız geleneksel sanatlarımızla anlatmak da bu projeyi daha da anlamlı kılıyor. Bu sergi, bir taraftan bize ait olanı bizim sanatımızla anlatırken, diğer yandan bu toprakların, varlığımızın ve milletimizin ne büyük değerlere sahip olduğunu bir kez daha gösterecektir'' diye konuştu.

Kaat'ı sanatçısı Dürdane Ünver de Fikri Firar Sanat tarafından hayata geçirilen projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleneksel Türk sanatlarının yaşatılmaya çalışıldığı projede, Türkiye'nin bu alanda yetişen en değerli sanatçılarıyla çalıştıklarını belirten Ünver, projenin en önemli amacının geleneksel sanatların genç nesillere aktarılması olduğunu ifade etti.

Hat sanatçısı Fuat Başar ise sanatçı arkadaşlarıyla bu projede heyecanla çalıştıklarını dile getirerek, projenin hayata geçmesinde en önemli rolü oynayan Fikri Firar Sanat Başkanı Ömer Erendor'un gönlünü sanatçılara açarak her türlü desteği verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Erendor ve sanatçılar serginin açılışı yaptı. 

-Sergi hakkında-

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geleneksel Türk sanatlarının gelecek nesillere tanıtılması amacıyla Fikri Firar Sanat tarafından ilk etabı Gaziantep'te hayata geçirilen ''Geleneksel Türk Sanatları Buluşması'' sergisinde, 11 sanatçının 100 eseri bulunuyor.

Sergide, kaat'ı sanatçısı Dürdane Ünver, hüsn-ü hat sanatçıları Fuat Şabar ve Turan Sevgili, minyatür sanatçısı Özcan Özcan, çini sanatçıları Nursen Güven ve Güvenç Güven, ebru sanatçıları Yılmaz Eneş ve Nilgün Erkoç Çevik, tezhip sanatçıları Emel Türkmen ve Eda Funda Özkan ile mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin'ın eserleri bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 04:22
Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Türk Sanatları Buluşması
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