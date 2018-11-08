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'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir ve ses sanatçısı Nazire Savran'ın şair Hüsamettin Elçi'nin şiirlerinden bestelediği 10 şarkıdan oluşan "Geleceğin Şarkıları" albümü, Türk musikisine 10 yeni eser kazandırdı.

'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir ve ses sanatçısı Nazire Savran'ın şair Hüsamettin Elçi'nin şiirlerinden bestelediği 10 şarkıdan oluşan "Geleceğin Şarkıları" albümü, Türk musikisine 10 yeni eser kazandırdı.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:48
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'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler

İSTANBUL -  Kanun sanatçısı Göksel Baktagir ve ses sanatçısı Nazire Savran'ın, şair Hüsamettin Elçi'nin şiirlerini besteleyerek Türk musikisine kazandırdığı 10 eserden oluşan "Geleceğin Şarkıları" albümü, gelecek nesillere daha kalıcı ve iç derinliği olan melodileri, sözleri ulaştırmayı hedefliyor.

Albümde Hüsamettin Elçi'nin 10 şiirinden 5'i Göksel Baktagir, 5'i Nazire Savran tarafından bestelendi. Sanatçılar, gelecek nesillere yeni eserler bırakmanın yanı sıra şarkıları dinleyen herkesin kendinden, hatıralarından bir şeyleri bulmasını da hedefliyor.

Albümün Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan tanıtım konserinde, katılımcılar sanatçıları ayakta alkışladı. Hüsamettin Elçi'nin şiirlerini okuyarak renk kattığı konserde seslendirilen eserler, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"Kısmet olursa mektubumuzun devamı olacak"

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, soruları yanıtlarken, Hüsamettin Elçi ve Nazire Savan'la bir araya gelerek "Geleceğin Şarkıları" albümünü hazırladıklarını anlattı.

Geleceğin Şarkıları'nda, genç nesillere daha kalıcı, insanca ve iç derinliği olan melodileri, sözleri ulaştırmak istediklerini belirten Baktagir, şunları söyledi:

"Albüm çalışmamız bir nevi bir mektup niteliği taşıyor. Geleceğe bir mektup yazdık. Mektubun bir ucunda bir kadın, diğer ucunda bir erkek, mektubun bir sayfasında da anayı, babayı, bayrağı, milleti, bütün insanlığa dair en güzel naif duyguları resmetmeye çalıştığımız derin sözler var. Biz bestekarlara o güzel sözleri işlemek kaldı. Türk musikisine 10 yeni beste kazandırdık. Eserlerin 5'ini Nazire Savran besteledi, 5'ini ben besteledim. Proje bizi o kadar sardı ki yeni sözler geldikçe biz o ilhamla yeni besteler üretmeye başladık. Kısmet olursa mektubumuzun devamı olacak."

"Eserleri, 7'den 70'e insanlarımızla buluşmak istiyoruz"

Göksel Baktagir, projeyi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde "Türk müziği gecesi" adı altında tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, "Türk müziği makamları o kadar derin ki o makamların güzel işlenişi sayesinde biz kendimizi de bulacağız. Sözlerin bir anlamı varsa, büyük bir derinliği ifade ediyorsa, bunun topluma, gelecek nesillere daha güzel aktaracağımız temiz bir sayfa olacağını düşünüyoruz. Biz, bu hassaslıkla çalışmaya başladık. Çok çabuk tüketilebilecek şekilde değerlendirmedik, derin hissetmeye çalıştık." diye konuştu.

Ortaya çıkan sonuçtan mutlu olduklarını ifade eden Baktagir, "Yurt dışında da konserler olabilir ama önce kendi ülkemizde 7'den 70'e insanlarımızla buluşmak istiyoruz." dedi.

"100 yıl sonrasının şarkılarını yapmak için bir araya geldik"

Hüsamettin Elçi, geçirdiği ağır bir rahatsızlıktan sonra yüzünü sanata döndüğünü, yazdıklarını değerlendirmek için Göksel Baktagir'le bir araya geldiklerini ve Nazire Savran'ın da katılmasıyla projenin ortaya çıktığını anlattı.

Albümle sadece şarkı ve müzik yapmak, nağme vermek istemediklerini, bakış açısını değiştirmek istediklerini dile getiren Elçi, şunları söyledi:

"Toprak susamayınca yağmur yağmazmış. Günümüzde herkesin muzdarip olduğu bir şey var. Hala 100 yıl öncesinin şarkılarını çalıyoruz, 100 yıl öncesinin yaşanmışlıklarını, 100 yıl öncesinin şarkılarını dinliyoruz. O kadar uzadı ki mesafe, o kadar güzel sanat eseri olan şeyleri dilimiz artık anlamaz oldu. Benim babam da aynı şarkılarla sevmiş, ben de aynı şarkılarla sevdim, çocuklarım da aynı şarkılarla sevdi; diyorum ki artık torunlarım bu şarkılarla sevmesin. 100 yıl öncesinin şarkılarının çalınıp okunduğu, icra edildiği dönemimizde istedik ki 100 yıl sonrasının şarkılarını yapalım ve 100 yıl sonrasının şarkılarını yapmak için bir araya geldik. Allah ömür verirse, vücudumuz sağlıklı olursa, bunu götürebileceğimiz en öte noktaya kadar taşımak istiyoruz."

"Geçmişe sadık kalarak, bugünün de en güzellerini değerlendirerek..."

Nazire Savran da proje için gönülden çalıştıklarını belirterek, "Geçmiş, bugün ve gelecek olarak düşündük dönem itibarıyla. Geçmişe sadık kalarak, bugünün de en güzellerini değerlendirerek, içimizden harmanladığımız ruhumuzdan dökülen en güzel nağmelerle dinleyenlerimize en güzeli verebilmek ve müziğimizi yüceltebilmek amacıyla bu yola çıktık." diye konuştu.

Savran, İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde, yaptıkları müziği sevdirebilmek ve dinletebilmek adına çalışacaklarını söyledi.

AA

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Geleceğin Şarkıları
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