'Gece-Gündüz İstanbul' internet sitesi yayında

İstanbul'un uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "nightanddayistanbul.com" (Gece-Gündüz İstanbul) internet sitesi yayın hayatına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarih boyunca dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok ismin övgüsüne mazhar olan İstanbul'un fotoğraflarla tanıtıldığı internet sitesi, başta yabancılar olmak üzere tüm turistler için önemli bir kaynak olacak.

Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş tarafından hazırlanan ve fotoğraflarla İstanbul'u anlatan kitabın aktarıldığı sitede, başta Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet gibi birçok önemli ismin de İstanbul’u anlatan dizeleri yer alıyor.

Tarihi semtleri, camileri, türbeleri, sarayları, sahilleri ve meydanları, mimarları, şairleri, bestekarları, hattatları, nakkaşları ve ressamlarıyla insana ilham veren ve tarih boyunca yazarların, şairlerin, müzisyenlerin, kralların, imparatorların, devlet adamlarının dikkatini çeken İstanbul'u internette arayanlar ve kenti ziyaret edecek turistler için "nightanddayistanbul.com" sitesi önemli bir kaynak niteliği taşıyacak.