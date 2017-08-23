Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108875
ALTIN
145.130
DOLAR
3.4999
STERLİN
4.4776
EURO
4.1291
Ustalara Saygı, "Bilgün Bengü" Konseri...
Ustalara Saygı, "Bilgün Bengü" Konseri...
Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak
Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile...
'Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
'Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

'Gece-Gündüz İstanbul' internet sitesi yayında

İstanbul'un uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan, tarih boyunca birçok ismin övgüsüne mazhar olan İstanbul'un fotoğraflarla tanıtıldığı "nightanddayistanbul.com" sitesi internet kullanıcılarıyla buluştu.

'Gece-Gündüz İstanbul' internet sitesi yayında

İstanbul'un uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan, tarih boyunca birçok ismin övgüsüne mazhar olan İstanbul'un fotoğraflarla tanıtıldığı "nightanddayistanbul.com" sitesi internet kullanıcılarıyla buluştu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:17
0 Okunma
'Gece-Gündüz İstanbul' internet sitesi yayında

İstanbul'un uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "nightanddayistanbul.com" (Gece-Gündüz İstanbul) internet sitesi yayın hayatına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarih boyunca dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok ismin övgüsüne mazhar olan İstanbul'un fotoğraflarla tanıtıldığı internet sitesi, başta yabancılar olmak üzere tüm turistler için önemli bir kaynak olacak.

Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş tarafından hazırlanan ve fotoğraflarla İstanbul'u anlatan kitabın aktarıldığı sitede, başta Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet gibi birçok önemli ismin de İstanbul’u anlatan dizeleri yer alıyor.

Tarihi semtleri, camileri, türbeleri, sarayları, sahilleri ve meydanları, mimarları, şairleri, bestekarları, hattatları, nakkaşları ve ressamlarıyla insana ilham veren ve tarih boyunca yazarların, şairlerin, müzisyenlerin, kralların, imparatorların, devlet adamlarının dikkatini çeken İstanbul'u internette arayanlar ve kenti ziyaret edecek turistler için "nightanddayistanbul.com" sitesi önemli bir kaynak niteliği taşıyacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulNightanddayistanbul.comGece-Gündüz İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ustalara Saygı, "Bilgün Bengü" Konseri...
Ustalara Saygı, "Bilgün Bengü" Konseri...
Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak
Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak
'Beşiktaş'taki bulgular insanlık tarihi açısından önemli'
'Beşiktaş'taki bulgular insanlık tarihi açısından önemli'
'Seha Nehri Ülkesi' krallarının izini sürüyorlar
'Seha Nehri Ülkesi' krallarının izini sürüyorlar
İKİ GEZGİNİN HİKAYESİ ( Çaylak İhtiyarlar )
İKİ GEZGİNİN HİKAYESİ ( Çaylak İhtiyarlar )
'Kültürüne Sahip Çık' akımını başlattı
'Kültürüne Sahip Çık' akımını başlattı
İngiliz aktör Lamb ve oğlu Türkiye'yi anlatacak
İngiliz aktör Lamb ve oğlu Türkiye'yi anlatacak
"Postacı Nevzat"
"Postacı Nevzat"
ULUSLARARASI TÜRKÇE YAZ OKULU ŞÖLENİ
ULUSLARARASI TÜRKÇE YAZ OKULU ŞÖLENİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ