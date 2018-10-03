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Gazze sınırında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali düzenlendi.

Gazze sınırında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali düzenlendi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:48
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Gazze sınırında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali

Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali yapıldı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc kampının doğusunda organize edilen festivale, başta 1948'de İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerinden gelen mülteciler olmak üzere Filistinliler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde "Dahiyye" ve "Dabke" olarak bilinen Filistin halk oyunları gösterisi yapıldı.

Festivale katılanlardan Hamed el-Hisnan (70), "Bizler barışçıl bir hareket sergiliyoruz ve bütün dünya bizim 1948'de işgal edilen topraklarımıza dönmek istediğimizi biliyor." dedi.

Hisnan, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarına rağmen toprak bizim toprağımız, Kudüs bizim Kudüs'ümüz." diye konuştu.

Öte yandan Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi bünyesindeki Filistinli Mülteciler Komitesi Başkanı İsam Advan da bu çeşit bir etkinliğin Büyük Dönüş Yürüyüşü başladığından beri bir ilk olduğunu ifade etti.

Advan, "Etkinlik, mültecilerin geri dönüş haklarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu kabileler, 70 yıl önce Necef'teki yerlerinden edilmişler ancak hâlâ çocuklarının geri dönüş haklarına ve bedevi kültürüne bağlılar." şeklinde konuştu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 34'ü çocuk 190'dan fazla Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Dönüş YürüyüşüGazzeFilistinGazze Şeridi
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