İSTANBUL

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Ahmet Refik Erduran, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de yaşamını yitiren Erduran’ın cenazesi, defin için İstanbul'a getirildi. Zincirlikuyu Camisinde kılınan cenaze namazına Erduran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra gazeteci meslektaşları da katıldı.

Erduran'ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

AA