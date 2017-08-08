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Game of Thrones'un kanalını hackleyenlerden fidye talebi

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından HBO'nun dosyalarını ele geçiren bilgisayar korsanları, kanalın dizilerinin ve özel dosyalarının yayımlanmaması için milyonlarca dolar fidye istedi.

Game of Thrones'un kanalını hackleyenlerden fidye talebi

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından HBO'nun dosyalarını ele geçiren bilgisayar korsanları, kanalın dizilerinin ve özel dosyalarının yayımlanmaması için milyonlarca dolar fidye istedi.

08 Ağustos 2017 Salı 11:41
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Game of Thrones'un kanalını hackleyenlerden fidye talebi

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından HBO'nun dosyalarını ele geçiren bilgisayar korsanları, kanalın dizilerinin ve özel dosyalarının yayımlanmaması için milyonlarca dolar fidye istedi.

"Mr. Smith" kod adıyla HBO Üst Yöneticisi Richard Plepler'a atfen bir video yayınlayan bilgisayar korsanları, istedikleri fidyenin 3 gün içinde ödenmesini, aksi takdirde çaldıkları 1,5 milyon terabaytlık HBO yapımlarını ve özel şirket verilerini internetten yayımlama tehdidinde bulundu.

"Sanal ortamda 6 aylık maaşlarının" yatırılmasını talep eden korsanlar, korsanlık işinden yılda 12 ila 15 milyon dolar kazandıklarını savundu.

Korsanların ele geçirdiğini ileri sürdüğü belgeler arasında, kanalın ünlü yapımı Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yayınlanmamış bölüme ait senaryonun, HBO'nun Başkan Yardımcısı Leslie Cohen'in e-posta yazışmalarının yer aldığı belirtildi.

Korsanlar ayrıca Game of Thrones'da rol alan Peter Dinklage, Lena Headey ve Emilia Clark gibi oyuncuların şahsi telefon numaraları ve e-posta adreslerini ele geçirdiklerini de savundu.

HBO'dan yapılan açıklamada, e-posta sistemlerinin tamamına sızılmadığı, polis ve siber güvenlik uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde soruşturma sürecinin devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDGame Of ThronesHBO
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