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GALATASARAYLI DUAYENLER BULUŞMASI

Galatasaraylı duayenler buluşmasında muhteşem bir güne imza atıldı

GALATASARAYLI DUAYENLER BULUŞMASI

Galatasaraylı duayenler buluşmasında muhteşem bir güne imza atıldı

19 Nisan 2018 Perşembe 13:53
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GALATASARAYLI DUAYENLER BULUŞMASI


HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Galatasaraylı duayenler buluşmasının, mimarlarından 15 yılı aşkın dostumuz komşumuz değerli büyüğümüz Mehmet Ali Zeren ve çok yüce gönüllü sevgili duayen dost büyüğümüz Özer Berkay yine muhteşem bir güne imza attılar. Özellikle beni çok anlamlı ödüllere boğmaları beni çok duygulandırdı gerçekten. Sevgili büyüğümüz Sayın Özer Berkay Atatürk’ün resmi ile çok özel bir yazı hazırlamış bana onu hediye etti, davetlilerle yazıyı paylaştım, büyük bir heyecan ile onur duydum, ardından Atamızın imzasını hediye etti, arabama yapıştıracağım daima olduğu gibi, Atamız tüm kararlarında bu imzayı kullandı dedi, hiçbir hediye bu kadar değerli olamazdı.

   


Ardından önceki toplantıda röportaj yaptığımız çok değerli bilim adamı, çok donanımlı kültürlü beyefendi sayın Necmi Dayday büyük emek sonucu hazırladığı ‘Gök Biliminde Türk- İslam Bilginleri’ isimli az sayıda bulunan özel ve özenle hazırlanmış bu değerli eseri bana hediye etti, kütüphanemde en nadide yerinde yerini aldı. Yine sayın Dayday beni çok onurlandıran ve duygulandıran özel bir yazı kaleme almış, onu da davetlilere okudum, çok sıcak bir ortamda gerçekleşti tüm bu paylaşımlar .Sonrasında duayen gazeteci araştırmacı yazar yıllardır dostumuz, çok sevdiğimiz saydığımız ağabeyimiz örnek insan sayın Orhan Karaveli’ ye ben GS saatini takdim ettim, elbette sayın Mehmet Ali ağabeyin sunumuyla aktarımı ile. Daha sonra yine güler yüzlü sevgili Özer Berkay GS saatini hediye etti bana, evimde asacağımı söyledim. Tören tüm hızıyla sürerken sayın Erdal Erkut da ‘Türbanlı Aşklar’ kitabını benim için imzalayıp hediye etti. Bu elit camia yıllardır bizi toplantılarında el üstünde tuttular sağ olsunlar var olsunlar. Beni, bizi en çok etkileyenler de birbirlerine olan bağlılıkları, kimin başı dertte olsa herkes koşuyor yardım ediyor ve sorunu çözüyorlar, hem de hiç yormadan. Hepsi kariyerlerinde en üst düzeyde Türkiye’nin geleceğine ışık tutan, söz sahibi, Atatürk aşığı insanlar ve de çok esprili, kalender insanlar daha ne olsun, biz de onlarla olmaktan çok mutlu ve gururluyuz.


Çok önemli bir isim duayen gazeteci, araştırmacı yazar, ayaklı tarih sayın Orhan Karaveli güne damgasını vuran konuşmasını, pür dikkat tüm misafirler kendisini dinlerken yaptı, Atatürk’e olan sevgisini vurgulayan konuşma ayakta alkışlandı. Sizler iyi ki varsınız, aydınlık Türkiye’nin birer neferi olarak. Sayın Orhan Karaveli ile tadına doyulmaz röportajımızın ardından, nice toplantılarda buluşmak üzere ayrıldık. Her şey için çok teşekkürler ederiz.


   

 

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Son Güncelleme: 19.04.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
GALATASARAYLI DUAYENLER BULUŞMASI
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