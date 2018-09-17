Fulden Uras, Kelebek Çocuklara Moral Verdi

İSTANBUL / HASRET DİLEK DELİER

Fulden Uras, kendi hastalığı için verdiği mücadelenin yanısıra diğer hastalar içinde mücadele ediyor. Pozitif. enerji sergileyerek çevresine de moral veriyor.

10 yılda 11 kez ameliyat olan Fulden Uras’a rutin kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulmuştu. Ameliyat olan Uras, Instagram hesabında bağlandığı canlı yayında, "hastaneden taburcu olalı yaklaşık 1 hafta olacak. Evimde istirahat ediyorum. Ben iyiyim ve benim için dua eden, arayan, mesaj gönderen, tanıyan, tanımayan ziyaretime gelen herkese teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca Fulden Uras, Epidermolozis bülloza (Epidermolysis bullosa) veya kelebek hastalığı olarak bilinen ve bu hastalıkla mücadele eden kelebek çocuklara 4 yıldır destek oluyor. Onlar benim "Kelebek Çocuklarım" diyen Uras'a, kelebek çocuklar ise "Anne" diyor.

Fulden Uras, geçtiğimiz gün Instagram hesabında canlı yayında kelebek hastası olan 23 yaşındaki Elvan ile bağlantı kurdu. Elvan'dan hastalığını anlatmasını istedi. Uras, bu çocukların vücutlarında derin yaralar oluştuğunu ve dayanılmaz ağrılar çektiklerini belirtti. Elvan ve Dilan gibi bir çok kelebek çocukları tanıtarak takipçilerine ve sevenlerine hastalıkla ilgili farkındalık yaratarak destek olmaları için kelebek hastalığını bir kez daha tanıttı.

Fulden Uras, canlı yayının sonunda Celal Bayar Üniversitesinde ameliyat olmaya hazırlanan 23 yaşındaki kelebek hastası Elvan'a, ameliyatında yanında olacağını ve bu hastalığı yeneceğini, güçlü bir kız olduğunu söylerek moral verdi. Elvan'ın çok istediği iPhone 8 i alacağı sözünü de verdi.