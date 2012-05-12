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Freddie Mercury Queen'le 'sahneye çıkıyor'

Queen grubunun gitaristi Brian May, grubun solisti merhum Freddie Mercury'nin Londra'da sahne alan 'We Will Rock You' müzikalinde özel bir gösterimde sahneye çıkabileceğini söyledi.

Freddie Mercury Queen'le 'sahneye çıkıyor'

Queen grubunun gitaristi Brian May, grubun solisti merhum Freddie Mercury'nin Londra'da sahne alan 'We Will Rock You' müzikalinde özel bir gösterimde sahneye çıkabileceğini söyledi.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 10:00
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Freddie Mercury Queen'le 'sahneye çıkıyor'
LONDRA - 'We Will Rock You' müzikalinin prodüksiyon ekibi müzikalin onuncu yılında merhum Freddie Mercury'nin sahnede görünmesi için bir süredir çalışıyor. Grubun gitaristi May, Freddie Mercury'nün sahnede görünmesinin 3 boyutlu bir efekt değil optik bir ilizyon olacağını vurguladı.
Müzikali izleyenlerin salondan "Acaba gerçekten Freddie Mercury'i sahnede gördük mü?" diye şaşkınlıkla çıkacaklarını ifade eden May, kullanılacak tekniğin geçen ay Coachella Festivalinde rapçi Tupac Shakur'un sahnede görünmesine benzer bir teknik olacağını söyledi.
DE NIRO DA SAHNE ALACAK  Optik ilizyon üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını ekleyen Queen grubunun gitaristi Brian May, Freddie Mercury'nin Londra'da14 Mayıs'ta Dominion Tiyatrosu'nun sadece onuncu yılı özel gösterimde sahneye çıkacağını normal şartlarda haftada 8 kere sahne alan bir müzikalde Freddie Mercury'nin her gösteride sahneye çıkmasının imkansız olduğunu ifade etti.
Bu özel gösterimde alışıldık kadronun yanı sıra aynı zamanda 'We Will Rock You' müzikalinin prodüktörlerinden biri olan Hollywood yıldızı Robert De Niro'nun da sahne alacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 12.05.2012 02:02
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