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Fransa'nın müzik bayramı, İstanbul'da da kutlanacak

30 yıldır şenlik havasında kutlanan Müzik Bayramı kapsamında, İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde 20-23 Haziran tarihleri arasında konserler düzenlenecek

Fransa'nın müzik bayramı, İstanbul'da da kutlanacak

30 yıldır şenlik havasında kutlanan Müzik Bayramı kapsamında, İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde 20-23 Haziran tarihleri arasında konserler düzenlenecek

11 Haziran 2012 Pazartesi 15:19
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Fransa'nın müzik bayramı, İstanbul'da da kutlanacak

İSTANBUL  - Fransa Kültür Bakanlığı tarafından ilk kez 1982 yılında oluşturulan ve Fransa'nın bütün kentlerinde 30 yıldır şenlik havasında kutlanan Müzik Bayramı kapsamında, İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde 20-23 Haziran tarihleri arasında konserler düzenlenecek.

Fransız Kültür Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl 21 Haziran'da, Fransa'da halkın geniş katılımıyla kutlanan Müzik Bayramı, Fransız Kültür Merkezi bahçesinde verilecek 4 konserle kutlanacak.  

Taksim'de merkezin bahçesinde açık havada gerçekleştirilecek konserler, 20, 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde saat 20.30'da başlayacak. 

20 Haziran Çarşamba Çigan cazı, funk, modern caz ve Balkan müziği yapan Fransız caz beşlisi Palinka sahne alacak. 21 Haziran Perşembe akşamı ise İstanbullu müzikseverler dünyayla aynı anda Müzik Bayramı'nı Kolektif İstanbul grubunun konseriyle kutluyor olacak. 22 Haziran Cuma ismini ve enerjisini topluluğu oluşturan müzisyenlerin doğdukları topraklar olan Ege'den alan Ege Hicaz Orkestra sahne alacak. Orkestranın repertuvarında, Türk Sanat Müziği'nin dinamik eserlerinin yanı sıra, halk müziğinin farklı yörelerinin coşturucu parçaları yer alıyor.  

Müzik Bayramı kapsamında, Fransız Kültür Merkezi bahçesinde son olarak 23 Haziran Cumartesi akşamı, Enzo Ikah Band ile regi havası esecek. Gitar, bas, klavye ve perküsyon çalan dört müzisyenden oluşan Enzo Ikah Band, konserde müzik ve şarkı sözleri aracılığıyla barış, aşk ve umudu anlatacak.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 07:20
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