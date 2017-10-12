Fotoğrafın Dünyaca Ünlü İsimleri BURSAFOTOFEST'te

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BURSA – ‘Çarşılar&Alışverişler’ temasıyla bu yıl yedincisi yapılacak olan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 13-22 Ekim 2017 tarihleri arasında fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturacak. Panos Pictures’tan Dean Chapman ve Tim Dirven, National Geographic Fotoğrafçısı Jeremy Horner, Konuk Ülke Çin Halk Cumhuriyeti’nden Shi Chun ve Türkiye’den İzzet Keribar gibi dünyada isim yapmış fotoğrafçılar anılarını ve çalışmalarını paylaşacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle bu yıl yedincisi düzenlenecek Bursa Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali 13 Ekim’de kapılarını açıyor. ‘Çarşılar&Alışverişler’ temasıyla gerçekleşecek olan BursaFotoFest, konuklarını Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) ağırlayacak. 13-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek BursaFotoFest, sergileriyle yüzbinlerce kişiyi fotoğrafın etrafında buluşturacak.







“7. BursaFotoFest birçok ilkleri barındırıyor”

7. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa’nın gururu olan bir festivalin 7’ncisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasına giren BursaFotoFest’in bir kez daha kapılarını sanatseverlere açtığını belirten Çepni, festivalin gönüllü hareketlerinin ne kadar güzel işler yaptığının da bir göstergesi olduğunu ifade etti. Çepni, festivalin her aşamasında büyük destekleri ve katkısı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti. Festivalin geçmiş senelerde ‘Karşılaşmalar’, ‘İnsanlığın İzleri’, ‘Hayatın Renkleri’, ‘Birlikte Yaşamak’, ‘Göç’ ve ‘Kent Diyalogları’ temalarıyla yapıldığını hatırlatan Çepni, “Bu sene ise Çarşılar&Alışverişler’ temasıyla dünyaya festivali duyurduk. Festival, 13-22 Ekim 2017 tarihlerinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) kapılarını açıyor. 7. BursaFotoFest bu sene birçok ilkleri de içerisinde barındırıyor. Gençleri bu festivale katmak adına instagram yarışması düzenledik. #bursadatarihicarsi etiketi ile düzenlediğimiz yarışmaya 680 başvuru geldi. Yarışmada dereceye girenleri fotoğraf makinesi, laptop ve tabletle ödüllendirdik” dedi.



“Konuk ülke; Çin”

Bu senenin temasına uygun olması amacıyla konuk ülke olarak Çin’i belirlediklerini ifade eden Çepni, “İpek Yolu, dünyanın en eski ticaret yoludur. Bu kapsamda Çin’i konuk ülke belirledik. Çin’den 18 sanatçı 16 fotoğraf sergisi ile Bursa’da olacak. Çin’den başlayan İpek Yolu’nun güzergahları arasında kadim şehir Bursa’nın iki ülke ilişkilerine ciddi katkısı olacaktır. Ayrıca festival, bu sene Çin’de ilan edilen ‘2018 Türkiye Turizm’ yılına katkı sağlayacaktır.



Kamil Fırat’ın özel koleksiyonu Bursalılarla buluşacak

Festivalin ilklerinden birisinin de Küratör Kamil Fırat’ın özel koleksiyonunda yer alan fotoğraf makinelerinin yer aldığı sergi olacağının anlatan Çepni, geçmişten günümüze fotoğraf makinelerinin Bursalıların izlenimine sunulacağını açıkladı. Bu sene festivalin tema fotoğrafı olarak Bursa’nın dünyaca ünlü eseri Koza Han taç kapısının seçildiğini söyleyen Çepni, bu sene ilk defa BursaFotoFest için festival maskotu tasarlandığını belirtti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama Araştırma Merkezi’nin (FUAM) destekleriyle ilk defa ‘Fotoğraf Kitabı Atölyesi’nin yer alacağını dile getiren Çepni, farklı konularda eğitimler verildikten sonra maket kitap üretimine geçileceğini dile getirdi.



“Uluslararası yarışmaya 58 ülkeden 806 fotoğraf sanatçısı 2772 fotoğraf ile başvurdu”

BursaFotoFest’in sergi ve fotoğraf yarışmasını aynı anda yapabilen tek festival olduğuna da değinen Çepni, çağrılı sergilere bu sene İngiltere, Meksika, Belçika, Bulgaristan, İtalya, Almanya, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 9 ülkeden 176 fotoğraf sanatçısının 96 sergide yer alan 1000’den fazla fotoğrafıyla katılacağını açıkladı. Çepni, sergilerin Merinos AKKM Fuar Alanı’na kurulacak özel alanlarda fotoğraf severler ile buluşacağını belirtti. Çepni, şunları söyledi; “Uluslararası Fotoğraf yarışmasına ise 58 ülkeden 806 fotoğraf sanatçısı 2772 fotoğraf ile başvurdu. Türkiye içinden ise 65 şehirden yarışmaya başvuru geldi. Yarışma sonuçları 09 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Ödüller ise 13 Ekim gecesi yapılacak olan açılış töreninde dağıtılacak. Birincilik ödülü 15000 TL, ikincilik ödülü 10000 TL, Üçüncülük ödülü ise 7000 TL olarak belirlendi. 6 adet mansiyona 2000’er TL, 10 adet yarışma özel ödülü ise BursaFotoFest madalyası olacak. Festival kapsamında 5 sanatçı söyleşisi, 1 konuk ülke oturumu, 7 seminer, 2 fotoğraf gösterisi ve 54 portfolyo değerlendirmesi yapılacak. BUFSAD, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Bursa Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu, okulların ve üniversitelerin fotoğraf topluluk üyeleri BursaFotoFest’te görev alacak. BursaFotoFest, 13 Ekim 2017 Cuma saat 17.00’da Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenecek ‘Festival Yürüyüşü’ ile başlayacak. Akşam saat 19.00’da ise Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda ‘Festival Açılışı ve Yarışma Ödül Töreni’ düzenlenecek. Ödül töreninin ardından ise ‘Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ adlı belgesel yapım gösterime sunulacak”.



BursaFotoFest’in Türkiye’nin haklı gururu olduğunu belirten Çepni, 7 senelik geçmişi olan festivalin dünyada ilk 5’in içerisine girdiğini aktardı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Çepni, tüm Bursalıları festivale katılmaya davet etti.



“BursaFotoFest’in dünyadaki etkisi yukarılara çıkacak”

BursaFotoFest Küratörü Kamil Fırat ise, bir şehirde festivalin değerinin şehirde oluşturduğu sinerjiyle doğru orantılı olduğunu anlattı. Bu sene Bursa’da sinerjinin oluştuğunu dile getiren Fırat, “Bu sene festivalde Bursa’dan 70’e yakın sanatçının çalışması var. Onların heyecanı festivalin ileriye gitmesini sağlıyor. Bu sene birçok ülkeden işbirliği teklifi aldık. Bir ay içerisinde İran, Hindistan, Sırbistan ve Bulgaristan’dan ‘Birlikte ne yapabiliriz?’ mesajını aldık. Festivalin habitatı da giderek genişliyor. Önümüzdeki senelerde BursaFotoFest’in dünyadaki etkisi yukarılara çıkacak. Festivali katkı sunan fotoğrafçılara ve Kent Konseyi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.



BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ise, BursaFotoFest’in birincisinden yedincisine kadar katkı sunan herkese teşekkür etti. Festival sayesinde fotoğraf sanatının daha fazla sevilmeye başlandığını, Bursa’da fotoğraf derneklerinin, atölyelerin, gezilerin giderek arttığını aktaran Savaş, fotoğrafçılar için sonsuz olanaklar taşıyan Bursa’nın fotoğrafın da başkenti olacağını belirt.