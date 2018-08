Flamingo cenneti Tuz Gölü'ne turist akını

AKSARAY

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nü her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Tuz Gölü'nün güneyinde Aksaray'ın Eskil ilçesinde kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, bölgeyi adeta "flamingo cenneti"ne dönüştürdü.

Yaz sonuna kadar bölgede kalacak on binlerce flamingo, turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında yer alan Tuz Gölü'nün, her yıl on binlerce flamingoya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Flamingoların ilkbahar ve yaz mevsimleri boyunca Tuz Gölü'nde olduğunu belirten Alçay, "İlkbahar mevsiminde Tuz Gölü'ne gelen flamingolar, burada su seviyesine göre kuluçkaya yatıyor. Kuluçkadan çıkan flamingolarla birlikte on binlerce flamingo, yaz mevsimi sonuna kadar Tuz Gölü'nü adeta bir kuş cennetine dönüştürüyor." dedi.

Alçay, Tuz Gölü'nde flamingoların gölün güneyinde Eskil çevresinde gözlemlenebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü, Anadolu içinde, bozkırın ortasında yer alıyor. Bölgedeki en önemli su kaynağı olan gölün güney bölgesi kuşlar için barınma, beslenme ve kuluçka imkanı sunuyor. On binlerce flamingo her yıl Eskil'de kuluçkaya yatıyor. Tuz Gölü'nün insanlardan uzak bu alanları, bir kuş cennetine dönüşüyor."

"Her yıl on binlerce turist gölü ziyaret ediyor"

Tuz Gölü'nün flamingolar dolayısıyla turistlerin gözdesi olduğunu anlatan Alçay, şöyle devam etti:

"Tuz Gölü, kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle turistleri kendisine çekiyor. Flamingolarla ilgili haber ve fotoğraflarımızın ulusal basında çıkmasının ardından Tuz Gölü'ne ilgi oldukça arttı. Her yıl on binlerce turist gölü ziyaret ederek su içinde ve tuz üzerinde yürüyüş gerçekleştiriyor. Artık Tuz Gölü'nde doğa tutkunlarının yeni gözdesi on binlerce flamingo. Eskil'e gelen doğa tutkunları, gölün güneyindeki el değmemiş doğada ilerleyerek, flamingolara ulaşıyor. Özellikle bu alanda gün doğumu ve gün batımı ziyaretçiler için büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Doğa tutkunları, kuş gözlem kulelerinden gölü izleyebiliyorlar."

Alçay, Tuz Gölü'nün bir kuş cenneti olarak devam edebilmesi için gölün kurumasının önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kadost Kılıçarslan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tarık Kalem de kulüp olarak düzenledikleri etkinlik çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından 55 doğasever ile Tuz Gölü'ne gelerek kamp kurduklarını belirtti.

Tuz Gölü'nün Türkiye'nin nadir alanlarından biri olduğunu ifade eden Kalem, "İnsan baskısı olmadığı için gölde en ufak kirlenme yok. Bu nedenle doğal güzelliğini bu güne kadar korumuş. Burada gölün üzerinde çıplak ayakla yürüme imkanı bulduk. İnsanı rahatlatan bir özelliği var. Tuz terapisi almış olduk. İlerleyen dönemlerde buranın çok daha popüler olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kalem, kamp süresince Tuz Gölü'ndeki flamingoları da fotoğraflama imkanı bulduklarını dile getirerek, flamingo cenneti olan Tuz Gölü'nün tüm güzellikleriyle kendilerini büyülediğini anlattı.

Göl üzerinde çıplak ayakla yürüyen yabancı turistler de Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğini görmüş olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.