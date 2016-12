İSTANBUL - ZAMBAK KARABAY

Önce Vatan Gazetesi

Akyol Art Center, Ayla Akyol’un Müzisyenleri adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 8 Aralık 2016 akşamı düzenlenen kokteylle sanatseverlere kapılarını açtı. Kokteyl, aralarında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün de bulunduğu ve Ayla Akyol’un sanatçı dostları, basın mensuplarının da olduğu kalabalık bir davetli topluluğu ile yapıldı.Kokteylde flüt sanatçısı Nil Batmanoğlu, verdiği konserle kulakların pasını sildi. Sergide ayrıca, Ayla Akyol’un başka ressamlar tarafından yapılıp hediye edilmiş portreleri, şairlerce yazılmış şiirleri, yurtdışında verilen ödülleri, ortaokul yıllarındaki konserlerinden fotoğrafları, bazı önemli kişilerle çekilmiş fotoğrafları, 5 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafı ve 14 yaşındayken Antalya Perge Arkeoloji Müzesinde çizdiği Afrodit çalışması Anılar Odası’nda sergileniyor.Siz değerli kültür – sanat okuyucularımıza ressam ile ilgili bilgi vermek isterim.Ressam Ayla AKYOL İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. Bir yıl Prof. Dr. Süheyl Ünver’in Tesbih ve Minyatür kursuna katıldı. 1997 yılında Deniz Orkuş & Dara Abadi Atölyesi’nde resim çalışmalarına başladı.2003 Aralık ayında kurmuş olduğu Akyol Sanat Evi’nde resim, vitray ve takı sergileri düzenledi ve devam etmektedir. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği, Rekreasyon Derneği, Federation Internationale Culturetle Feminine (F.İ.C.F) Derneği, Saküder Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği üyesidir.2005 yılından bu yana her sene Anadolu Klübü “Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi” nin Tertip Komitesinde görev almıştır.2006 yılından itibaren Anadolu Klübü “Adlı Çocuklar ve Gençler Arası Resim Yarışması’nın Tertip Komitesi ve Seçici Üyesidir.9 Nisan 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük organizasyonu olan Mevlana Sevgi, Hoşgörü ve Kültür Treni’nde, Akyol Sanat Evi olarak görev almıştır. Ressam Ayla Akyol, 19 Aralık 2013 tarihinde, AKYOL SANAT MERKEZİ’nin 10. Yılını, Jübile Sergisi ile kutladı. Ressamın 2007 yılı, Dünya Mevlana Yılı dolayısıyla yapmış olduğu, Mevlana ve Semazen Tabloları, Yıldız Porselen Fabrikası El Dekoru Sanatçıları tarafından tabaklara işlenmiştir. Yıldız Porselen Fabrikası tarafından yurtiçi ve yurtdışında satılmaktadır.Ressamın tabloları, Amerika’da Washington; İngiltere’de, Londra, Cambrige, Oxford; İspanya’da, Barselona; İtalya’da, Napoli – Sorrento; Arnavutluk, Tiran; Sırbistan, Belgrad; Vakıfbank koleksiyonlarında; ve İstanbul Anadolu’nun değişik kentlerinde önemli konleksiyonlardadır.Ressam Ayla Akyol, 1970 yılında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in Teship ve Minyatür kursuna katılmış ve kendisinden fazlasıyla feyz almıştır.Sanatçı Ayla Akyol’un yurtiçinde ve yurtdışında sayısız Kişisel ve Karma Sergileri olduğu gibi 30’dan fazla ödülü bulunmaktadır.Ayla Akyol’un Müzisyenleri Sergisi, 28 Aralık 2016 akşamına kadar, pazar günleri hariç her gün 14:00 – 19:00 arası sanatseverlerin ziyaretine açıktır. Ziyaret etmek isteyen okuyucularımız için adres Akyol Art Center, Şakayık Sok. Desen Ap. No: 17/1 Teşvikiye – İstanbul’dur.