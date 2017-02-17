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"Filmlerimle babamın yüzünü temizliyorum"

Yönetmen Khemir, "Babanızla yan yana yürürken babanız düşse ne yapardınız? Onu kaldırır ve yüzünü temizlerdiniz. Ben de filmlerimle babamın yüzünü temizliyorum. Sinema umrumda değil." dedi.

"Filmlerimle babamın yüzünü temizliyorum"

Yönetmen Khemir, "Babanızla yan yana yürürken babanız düşse ne yapardınız? Onu kaldırır ve yüzünü temizlerdiniz. Ben de filmlerimle babamın yüzünü temizliyorum. Sinema umrumda değil." dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 10:51
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"Filmlerimle babamın yüzünü temizliyorum"

"Bab'Aziz" , "Kayıp Güvercin Gerdanlığı", "Çöl İşaretçileri" gibi filmiyle tanınan Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, Siyer Vakfı tarafından düzenlenen "Medeniyet Anlayışımızın Sinemada Temsili" başlıklı söyleşinin konuğu oldu.

"3. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" kapsamındaki söyleşi, Abdulhamit Güler'in moderatörlüğünde Siyer Vakfının Eyüp'teki merkezinde gerçekleştirildi.

İslam dünyasının sinemaya bakışını değerlendiren Khemir, Müslümanların sinemayla olan ilişkisinin, görsellikle ve temsiliyetle bağı olduğunu söyledi.

Khemir, Müslümanların sözlü kültürden geldiğini ifade ederek, "Sinemayı bir yerden alıyor ve sunuyoruz. Kitap ya da görsel yok. Görsellik çok farklı bir şey. Bu mesleğin şeytanın işi olduğunu düşünenler var. İslam dünyası matbaanın icadında kaldı biraz. Matbaanın gelişmesine pek izin verilmedi. Bu nedenle matbaayla ilgili bu devrimi kaçırmış olduk. Bugün de görsel devrimi kaçırıyoruz. Sinema açısından düşünecek olursak, Müslümanların en büyük düşmanı Müslümanlar." diye konuştu.

Çocukların kültüre erişimini kolaylaştırmak gerektiğine işaret eden Khemir, şunları kaydetti:

"Sinemacı olma yolunda 'Binbir Gece Masalları'nı, 'Mesnevi'yi, 'Taberi Tarihi'ni, Yaşar Kemal'i, Nazım Hikmet'i okudum. Yola nereden çıktığımız önemli. Bir kültürün temeli, istediğin her yere kaybolmadan gidebilmektir, bir odada tıkılıp kalmak değil. Babanızla yan yana yürürken babanız düşse ne yapardınız? Onu kaldırır ve yüzünü temizlerdiniz. Ben de filmlerimle babamın yüzünü temizliyorum. Sinema umrumda değil." değerlendirmesinde bulundu."

Muhyiddin İbn-i Arabi'nin filmi geliyor

Khemir, Hollywood filmlerinin, İslam coğrafyası için sinemasal bir ölçü olmadığının altını çizerek, "Onların yapım güçleri var ama bu da göreceli. Konu teknikse DAEŞ'in videolarında da ileri bir teknik kullanılıyor. Şiddet tekniği. Her kültür kendi anlatım tekniğini geliştirmeli. İşte o zaman gerçek sinemayı yapmış oluruz. Biz hiçbir zaman Amerika olmayacağız. Amerikan sineması da şiddet sinemasıdır. İslamdan konuşacaksak örnek olarak Amerika'yı alamam." değerlendirmesinde bulundu.

Khemir, mutasavvıf Muhyiddin İbn-i Arabi'nin hayatını anlattığı, 4 yıllık bir çalışmanın ardından tamamladığı "Looking For Muhyiddin (Muhyiddin'i Aramak)" filminin de Türkçe altyazı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yönetmen, çekimleri Türkiye, Tunus, Suriye, Yemen, İngiltere, Amerika, İspanya gibi 10 ayrı ülkede yapılan dökü-drama türündeki yapımın galasını Türkiye'de yapabileceğini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DAEŞKayıp Güvercin GerdanlığıTunuslu YönetmenNacer KhemirSiyer Vakfı
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